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Posted 24 ноября 2023, 15:38

Published 24 ноября 2023, 15:38

Modified 24 ноября 2023, 15:38

Updated 24 ноября 2023, 15:38

При содействии губернатора Воробьева в МО провели телемост с бойцами СВО и их семьями

При содействии губернатора Воробьева в МО провели телемост с бойцами СВО и их семьями

24 ноября 2023, 15:38
Фото: Константин Семенец.
В Подмосковье прошел телемост с участниками СВО, куда пригласили их матерей. Онлайн-встречу проводили в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства обороны РФ.

Событие было приурочено к Дню матери, который отмечают 26 ноября. Об этом информирует riamo.

«Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами», — обратился к бойцам Андрей Воробьев.

Чтобы повидаться со своими сыновьями-героями, женщины собрались на встречу из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны, Каширы. Среди них была и Наталья Кульнева, чей сын в декабре героически погиб на боевом задании. Сейчас Наталья возглавила штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире, поддерживает переписку с находящимися на фронте однополчанами сына, сохраняя с ними связь. Сами бойцы теперь называют ее мамой полка и с нетерпением ждут личного знакомства с ней.

«Я ребятам писала, что мы обязательно встретимся под штандартами полка. И сегодня встретились и мамы, и наши защитники, которые находятся на передовой бок о бок», — рассказала Наталья Кульнева.

Подобный телемост проводится в Подмосковье не впервые. В феврале, перед Днем защитника Отечества, подобную акцию организовали в Кантемировской дивизии. На этот раз площадкой для проведения мероприятия стал региональный филиал фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.

«Мы бываем в нем регулярно, чтобы убедиться, что все те мероприятия, которые должны здесь проходить по замыслу нашего президента, успешно реализуются», — подчеркнул, со своей стороны, Андрей Воробьев. Он признал некоторые проблемы с документами, выплатами и связью, но при этом произнес слова благодарности в адрес сотрудников фонда за хорошо организованную работу.

Председатель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева также участвовала в телемосте. Она пришла поддержать матерей бойцов и заверила, что фонд «Защитники Отечества», открытый в соответствии с инициативой президента России, всегда будет рядом с ними и предоставит бойцам и их семьям любую помощь, включая медицинское или социальное сопровождение, обучение и профессиональную переподготовку, трудоустройство, решение любых бытовых проблем. Цивилева подчеркнула: для нее важно единение этих людей и осознание ими поддержки со стороны государства и общества.

В свою очередь, руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова отметила: наибольшее число запросов от бойцов сегодня связано с реабилитацией. Ольга Ермакова рассказала о программе полномасштабной реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, которую разработал подмосковный центр «Ясенки». По словам Ермаковой, в филиале активно помогают бойцам, которым нужна реабилитация, получить все необходимые услуги.

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