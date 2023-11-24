При содействии губернатора Воробьева в МО провели телемост с бойцами СВО и их семьями

Председатель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева также участвовала в телемосте. Она пришла поддержать матерей бойцов и заверила, что фонд «Защитники Отечества», открытый в соответствии с инициативой президента России, всегда будет рядом с ними и предоставит бойцам и их семьям любую помощь, включая медицинское или социальное сопровождение, обучение и профессиональную переподготовку, трудоустройство, решение любых бытовых проблем. Цивилева подчеркнула: для нее важно единение этих людей и осознание ими поддержки со стороны государства и общества.