Мизулина: Против Шарлота возбудили три уголовных дела

Posted 24 ноября 2023, 19:31
Published 24 ноября 2023, 19:31
Modified 24 ноября 2023, 19:42
Updated 24 ноября 2023, 19:42
По ее словам, два дела возбуждено по статье 354.1 УК (Реабилитация нацизма), а третье — по статье 148 УК (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
Отец Шарлота — Ярослав сказал Mash, что узнал о возбуждении уголовного дела из новостей. Он удивился, тому, что натворил его сын. Семья будет искать для него адвоката в Самаре. Именно туда должны в начале декабря этапировать певца из Санкт-Петербурга.
Напомним, летом Шарлот сжег свой российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако уже в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет в Россию.
Шарлота арестовали в среду в петербургском аэропорту «Пулково» по прилету из Армении. Он извинился за сожжение паспорта, но его посадили на 13 суток за административное правонарушение.