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Posted 24 ноября 2023, 19:31

Published 24 ноября 2023, 19:31

Modified 24 ноября 2023, 19:42

Updated 24 ноября 2023, 19:42

Мизулина: Против Шарлота возбудили три уголовных дела

Мизулина: Против Шарлота возбудили три уголовных дела

24 ноября 2023, 19:31
Фото: 1MI.
В отношении Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела, — написала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, два дела возбуждено по статье 354.1 УК (Реабилитация нацизма), а третье — по статье 148 УК (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Отец Шарлота — Ярослав сказал Mash, что узнал о возбуждении уголовного дела из новостей. Он удивился, тому, что натворил его сын. Семья будет искать для него адвоката в Самаре. Именно туда должны в начале декабря этапировать певца из Санкт-Петербурга.

Напомним, летом Шарлот сжег свой российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако уже в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет в Россию.

Шарлота арестовали в среду в петербургском аэропорту «Пулково» по прилету из Армении. Он извинился за сожжение паспорта, но его посадили на 13 суток за административное правонарушение.

Чем известен певец Шарлот и что его ожидает после возвращения в Россию
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