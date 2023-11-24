Мизулина: Против Шарлота возбудили три уголовных дела

Отец Шарлота — Ярослав сказал Mash, что узнал о возбуждении уголовного дела из новостей. Он удивился, тому, что натворил его сын. Семья будет искать для него адвоката в Самаре. Именно туда должны в начале декабря этапировать певца из Санкт-Петербурга.