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Posted 23 ноября 2023, 08:49

Published 23 ноября 2023, 08:49

Modified 23 ноября 2023, 09:00

Updated 23 ноября 2023, 09:00

В Петербурге назвали подробности ареста певца Шарлота

В Петербурге назвали подробности ареста певца Шарлота

23 ноября 2023, 08:49
Фото: 1MI.
Ленинский районный суд в городе Санкт-Петербурге арестовал Эдуарда Шарлота за нарушение, сообщает городская объединенная пресс-служба судов.

Говорится, что артист на проспекте Обводного канала ругался матом в общественном месте. Он размахивал руками, беспокоил других граждан, кричал и не отвечал на замечания, тем самым нарушая общественный порядок.

«Шарлот признал свою вину. Суд решил избрать для него административный арест на 13 суток», — сказано в сообщении.

Отмечается, что других материалов в отношении него не поступало.

По данным СМИ, в июне музыкант выложил ролик, где он показал, что сжигает свой российский паспорт. Он объявил, что более не относится к гражданам России и намеревается отправиться в Киев. Однако в середине ноября он обратился к своим подписчикам с просьбой о помощи в приобретении обратного билета на родину.

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