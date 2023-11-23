В Петербурге назвали подробности ареста певца Шарлота

По данным СМИ, в июне музыкант выложил ролик, где он показал, что сжигает свой российский паспорт. Он объявил, что более не относится к гражданам России и намеревается отправиться в Киев. Однако в середине ноября он обратился к своим подписчикам с просьбой о помощи в приобретении обратного билета на родину.