В Петербурге назвали подробности ареста певца Шарлота

Posted 23 ноября 2023, 08:49
Published 23 ноября 2023, 08:49
Modified 23 ноября 2023, 09:00
Updated 23 ноября 2023, 09:00
Говорится, что артист на проспекте Обводного канала ругался матом в общественном месте. Он размахивал руками, беспокоил других граждан, кричал и не отвечал на замечания, тем самым нарушая общественный порядок.
«Шарлот признал свою вину. Суд решил избрать для него административный арест на 13 суток», — сказано в сообщении.
Отмечается, что других материалов в отношении него не поступало.
По данным СМИ, в июне музыкант выложил ролик, где он показал, что сжигает свой российский паспорт. Он объявил, что более не относится к гражданам России и намеревается отправиться в Киев. Однако в середине ноября он обратился к своим подписчикам с просьбой о помощи в приобретении обратного билета на родину.