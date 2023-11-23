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Posted 23 ноября 2023, 10:46

Published 23 ноября 2023, 10:46

Modified 23 ноября 2023, 10:51

Updated 23 ноября 2023, 10:51

Уголовное дело могут возбудить против певца Шарлота в Петербурге

Уголовное дело могут возбудить против певца Шарлота в Петербурге

23 ноября 2023, 10:46
Фото: 1MI.
На данный момент рассматривается возможность начала уголовного преследования в отношении Эдуарда Шарлота, который находится в Санкт-Петербурге, пишет Mash.

Музыкант Шарлот в настоящее время содержится под стражей в специализированном учреждении на Захарьевской улице. Он проведет там около двух недель административного заключения.

«Однако после освобождения могут возникнуть новые юридические проблемы. По нашим данным, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении Эдуарда Шарлота. Тогда он будет процессуально задержан и после определят его будущее местонахождение», — уточняет Telegram-канал.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее произошел скандал из-за того, что артист сжег свой российский паспорт.

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