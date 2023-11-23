Уголовное дело могут возбудить против певца Шарлота в Петербурге

«Однако после освобождения могут возникнуть новые юридические проблемы. По нашим данным, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении Эдуарда Шарлота. Тогда он будет процессуально задержан и после определят его будущее местонахождение», — уточняет Telegram-канал.



Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.