Уголовное дело могут возбудить против певца Шарлота в Петербурге

Posted 23 ноября 2023, 10:46
Published 23 ноября 2023, 10:46
Modified 23 ноября 2023, 10:51
Updated 23 ноября 2023, 10:51
Музыкант Шарлот в настоящее время содержится под стражей в специализированном учреждении на Захарьевской улице. Он проведет там около двух недель административного заключения.
«Однако после освобождения могут возникнуть новые юридические проблемы. По нашим данным, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении Эдуарда Шарлота. Тогда он будет процессуально задержан и после определят его будущее местонахождение», — уточняет Telegram-канал.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее произошел скандал из-за того, что артист сжег свой российский паспорт.