Учёные реабилитировали красное мясо

До сих пор говорилось о канцерогенном эффекте от употребления красного мяса, его поедание рекомендовали свести к минимуму. Однако ученые из Калифорнийского университета в Чикаго пришли к несколько другим выводам, результаты их исследования опубликованы в Nature.

Выяснилось, что в говядине, баранине и молочных продуктах содержится транс-вакценовая жирная кислота, которая улучшает способность иммунных клеток бороться с раковыми опухолями. А именно — эта кислота повышает способность CD8+ Т-клеток проникать в опухоли и уничтожать их. В этой связи исследователи предполагают, что данное вещество можно использовать в качестве пищевой добавки, усиливающей иммунные способности организма. Ранее сообщалось, что употреблением красного мяса может быть связано с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. «Дело в том, что этот продукт содержит больше насыщенных жиров, в том числе холестерина, чем белое мясо. За счет этого частое употребление красного мяса в пищу может приводить к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклеротического поражения сосудов с развитием ишемической болезни сердца, например). Кроме того, насыщенные жиры способствуют развитию ожирения и сахарного диабета 2-го типа», — предостерегла в интервью Известиям врач-диетолог Оксана Михалева. Тем не менее, она отметила, что полный отказ от этого продукта также нежелателен, так как может привести к развитию дефицита железа. Напомним, Международное агентство по изучению рака (WHO-IARC) классифицировало потребление переработанного мяса как канцероген 1-го класса опасности, а красное мясо как, вероятно, канцерогенное для человека (класс 2А, то есть риск возможен, но ниже, чем у 1-го класса). Врач назвала полезную замену мясу и овощам Узнать подробнее Читайте также: Учёные нашли достойную замену яйцам на завтрак Названы самые вредные каши на завтрак Врач рассказал, чем грозит отказ от завтрака