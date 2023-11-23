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Posted 23 ноября 2023, 16:37

Published 23 ноября 2023, 16:37

Modified 23 ноября 2023, 16:39

Updated 23 ноября 2023, 16:39

Учёные реабилитировали красное мясо

Учёные реабилитировали красное мясо

23 ноября 2023, 16:37
Фото: 1MI.
До сих пор говорилось о канцерогенном эффекте от употребления красного мяса, его поедание рекомендовали свести к минимуму. Однако ученые из Калифорнийского университета в Чикаго пришли к несколько другим выводам, результаты их исследования опубликованы в Nature.

Выяснилось, что в говядине, баранине и молочных продуктах содержится транс-вакценовая жирная кислота, которая улучшает способность иммунных клеток бороться с раковыми опухолями. А именно — эта кислота повышает способность CD8+ Т-клеток проникать в опухоли и уничтожать их.

В этой связи исследователи предполагают, что данное вещество можно использовать в качестве пищевой добавки, усиливающей иммунные способности организма.

Ранее сообщалось, что употреблением красного мяса может быть связано с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

«Дело в том, что этот продукт содержит больше насыщенных жиров, в том числе холестерина, чем белое мясо. За счет этого частое употребление красного мяса в пищу может приводить к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклеротического поражения сосудов с развитием ишемической болезни сердца, например). Кроме того, насыщенные жиры способствуют развитию ожирения и сахарного диабета 2-го типа», — предостерегла в интервью Известиям врач-диетолог Оксана Михалева.

Тем не менее, она отметила, что полный отказ от этого продукта также нежелателен, так как может привести к развитию дефицита железа.

Напомним, Международное агентство по изучению рака (WHO-IARC) классифицировало потребление переработанного мяса как канцероген 1-го класса опасности, а красное мясо как, вероятно, канцерогенное для человека (класс 2А, то есть риск возможен, но ниже, чем у 1-го класса).

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#Питание#Сердечно-сосудистые заболевания#Ученые#Красное мясо#Ожирение#Риск развития рака#Сахарный диабет#Калифорнийский университет#Иммунные клетки#Раковые опухоли#Транс-вакценовая жирная кислота#Пищевая добавка#Насыщенные жиры#Дефицит железа#Международное агентство по изучению рака
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