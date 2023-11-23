newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября 2023, 13:53

Published 23 ноября 2023, 13:53

Modified 23 ноября 2023, 13:58

Updated 23 ноября 2023, 13:58

Средняя зарплата жителя Санкт-Петербурга в сентябре составила 91 тысячу рублей

Средняя зарплата жителя Санкт-Петербурга в сентябре составила 91 тысячу рублей

23 ноября 2023, 13:53
Фото: 1MI.
В сентябре 2023 года средняя зарплата жителя Санкт-Петербурга превысила 90,9 тысячи рублей, сообщает Петростат.

Согласно официальным данным, в этом случае реальная зарплата увеличилась на 2,7% по сравнению с августом и на 6,8% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Отмечается, что в Ленинградской области в то же время средний доход составил 64,9 тысячи рублей.

По информации «Фонтанки», в реальном выражении он уменьшился на 3% по сравнению с августом, однако, вырос на 8,6% по сравнению с сентябрем прошлого года.

«В конце ноября, Александр Беглов, глава Петербурга, заявил, что в настоящее время горожане получают более 100 тысяч рублей в месяц. Информация о средней заработной плате не может быть предоставлена сразу, так как Петростат публикует данные с задержкой около двух месяцев. Поэтому, данные за ноябрь следует ожидать в начале следующего года», — уточнило издание.

#Илья Протвинов#Экономика#Ленинградская область#Зарплата#Доход#Санкт-Петербург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика