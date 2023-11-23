Средняя зарплата жителя Санкт-Петербурга в сентябре составила 91 тысячу рублей

Posted 23 ноября 2023, 13:53
Published 23 ноября 2023, 13:53
Modified 23 ноября 2023, 13:58
Updated 23 ноября 2023, 13:58
Согласно официальным данным, в этом случае реальная зарплата увеличилась на 2,7% по сравнению с августом и на 6,8% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Отмечается, что в Ленинградской области в то же время средний доход составил 64,9 тысячи рублей.
По информации «Фонтанки», в реальном выражении он уменьшился на 3% по сравнению с августом, однако, вырос на 8,6% по сравнению с сентябрем прошлого года.
«В конце ноября, Александр Беглов, глава Петербурга, заявил, что в настоящее время горожане получают более 100 тысяч рублей в месяц. Информация о средней заработной плате не может быть предоставлена сразу, так как Петростат публикует данные с задержкой около двух месяцев. Поэтому, данные за ноябрь следует ожидать в начале следующего года», — уточнило издание.