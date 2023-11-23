Средняя зарплата жителя Санкт-Петербурга в сентябре составила 91 тысячу рублей

«В конце ноября, Александр Беглов, глава Петербурга, заявил, что в настоящее время горожане получают более 100 тысяч рублей в месяц. Информация о средней заработной плате не может быть предоставлена сразу, так как Петростат публикует данные с задержкой около двух месяцев. Поэтому, данные за ноябрь следует ожидать в начале следующего года», — уточнило издание.