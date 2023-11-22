Врач рассказал, какой вид рака позволяет предотвратить чашка кофе

Противораковое действие кофе объясняется содержащимися в нем многочисленными биологически активными веществами и растительными антиоксидантами. Так, в кофе содержится кафестол, кавеол, хлорогеновая кислота, которые обладают противовоспалительным действием и могут защищать печень.