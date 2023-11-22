Врач рассказал, какой вид рака позволяет предотвратить чашка кофе

Posted 21 ноября 2023, 22:13
Published 21 ноября 2023, 22:13
Modified 22 ноября 2023, 06:27
Updated 22 ноября 2023, 06:27
Напиток также оказывает защитное действие при колоректальном раке и раке молочных желез, сказал Иванов.
Противораковое действие кофе объясняется содержащимися в нем многочисленными биологически активными веществами и растительными антиоксидантами. Так, в кофе содержится кафестол, кавеол, хлорогеновая кислота, которые обладают противовоспалительным действием и могут защищать печень.
Кроме того, основное вещество кофе — кофеин метаболизируется с помощью ферментов печени и усиливает первую фазу детоксикации печени, пояснил врач.