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Posted 21 ноября 2023, 22:13

Published 21 ноября 2023, 22:13

Modified 22 ноября 2023, 06:27

Updated 22 ноября 2023, 06:27

Врач рассказал, какой вид рака позволяет предотвратить чашка кофе

Врач рассказал, какой вид рака позволяет предотвратить чашка кофе

21 ноября 2023, 22:13
Фото: 1MI.
Две чашки кофе в день способны снизить в два раза риск развития цирроза печени, утверждает онколог Антон Иванов.

Напиток также оказывает защитное действие при колоректальном раке и раке молочных желез, сказал Иванов.

Противораковое действие кофе объясняется содержащимися в нем многочисленными биологически активными веществами и растительными антиоксидантами. Так, в кофе содержится кафестол, кавеол, хлорогеновая кислота, которые обладают противовоспалительным действием и могут защищать печень.

Кроме того, основное вещество кофе — кофеин метаболизируется с помощью ферментов печени и усиливает первую фазу детоксикации печени, пояснил врач.

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#Здоровье#Питание#Рак#Кофеин#Кофе#Печень#Цирроз печени#Колоректальный рак#Рак молочных желез#Кафестол#Кавеол#Хлорогеновая кислота#Детоксикация
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