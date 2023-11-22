Врач назвала полезную замену мясу и овощам

Posted 22 ноября 2023, 16:45
Published 22 ноября 2023, 16:45
Modified 22 ноября 2023, 16:47
Updated 22 ноября 2023, 16:47
Говоря о пользе чечевицы, врач обратила внимание на высокое содержание в ней белка:
«В 100 граммах содержится почти треть дневной нормы белка, который при этом легко усваивается, а по аминокислотному составу практически не уступает мясу. Это делает чечевицу незаменимым для вегетарианцев, спортсменов и во время поста».
Также в ней много клетчатки (привет овощам), которая создает чувство сытости, обеспечивает полноценную работу кишечника и поддерживает нормальный состав микробиоты.
Тем, кто на диете, будет полезно узнать, что чечевица содержит большое количество сложных углеводов, замедляющих усвоение глюкозы, а значит позволяющих контролировать уровень сахара в крови.
Кроме того, в ней много витаминов группы В, особенно фолиевой кислоты, меди и железа (70% от дневной нормы в 100 г), калия, цинка, а также марганца и полифенолов. Последние снижают вероятность развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, пояснила терапевт.
Включать в свой рацион чечевицу необходимо два-три раза в неделю и съедать порцию в 200 гр. При этом ее употребление противопоказано страдающим подагрой и болезнями почек из-за содержащихся в ней пуринов. С осторожностью есть чечевицу стоит людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, так как в продукте много клетчатки, а это может вызвать вздутие и боли в животе.