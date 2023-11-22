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Posted 22 ноября 2023, 16:45

Published 22 ноября 2023, 16:45

Modified 22 ноября 2023, 16:47

Updated 22 ноября 2023, 16:47

Врач назвала полезную замену мясу и овощам

Врач назвала полезную замену мясу и овощам

22 ноября 2023, 16:45
Фото: Midjourney.
Главный терапевт РФ Оксана Драпкина рассказала в своем ТГ-канале об уникальных свойствах чечевицы, которая помимо всего прочего поможет в борьбе с лишним весом и повышенным сахаром.

Говоря о пользе чечевицы, врач обратила внимание на высокое содержание в ней белка:

«В 100 граммах содержится почти треть дневной нормы белка, который при этом легко усваивается, а по аминокислотному составу практически не уступает мясу. Это делает чечевицу незаменимым для вегетарианцев, спортсменов и во время поста».

Также в ней много клетчатки (привет овощам), которая создает чувство сытости, обеспечивает полноценную работу кишечника и поддерживает нормальный состав микробиоты.

Тем, кто на диете, будет полезно узнать, что чечевица содержит большое количество сложных углеводов, замедляющих усвоение глюкозы, а значит позволяющих контролировать уровень сахара в крови.

Кроме того, в ней много витаминов группы В, особенно фолиевой кислоты, меди и железа (70% от дневной нормы в 100 г), калия, цинка, а также марганца и полифенолов. Последние снижают вероятность развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, пояснила терапевт.

Включать в свой рацион чечевицу необходимо два-три раза в неделю и съедать порцию в 200 гр. При этом ее употребление противопоказано страдающим подагрой и болезнями почек из-за содержащихся в ней пуринов. С осторожностью есть чечевицу стоит людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, так как в продукте много клетчатки, а это может вызвать вздутие и боли в животе.

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