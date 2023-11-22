Врач назвала полезную замену мясу и овощам

Включать в свой рацион чечевицу необходимо два-три раза в неделю и съедать порцию в 200 гр. При этом ее употребление противопоказано страдающим подагрой и болезнями почек из-за содержащихся в ней пуринов. С осторожностью есть чечевицу стоит людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, так как в продукте много клетчатки, а это может вызвать вздутие и боли в животе.