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Posted 22 ноября 2023, 08:10

Published 22 ноября 2023, 08:10

Modified 22 ноября 2023, 08:17

Updated 22 ноября 2023, 08:17

Таролог избила учительницу в Петербурге из-за тройки в аттестате

Таролог избила учительницу в Петербурге из-за тройки в аттестате

22 ноября 2023, 08:10
Фото: Midjourney.
В Санкт-Петербурге конфликт между матерью школьницы и учительницей завершился дракой, сообщает «Фонтанка».

В Прибрежном районе проходила церемония вручения аттестатов девятиклассникам. В одной из семей, когда мать увидела единственную тройку у дочери, начала оживленно спорить и выражать недовольство. Присутствующие учителя также вспоминают, что в ходе этого конфликта были оскорбления, а эта сцена разыгралась на глазах у детей.

«На следующий день учительница пошла в школу, а ее уже ждала женщина, устроившая скандал. Она облила 66-летнего педагога водой, после чего несколько раз ударила по спине. Учительнице в ходе потасовки удалось сбежать», — уточнило издание.

Отмечается, что в социальных сетях нападавшая представляется тарологом-практиком, обещая помочь избавиться от «негативных программ». Добавим, что официальной информации о драке не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Дети#Происшествия#Вода#Социальные сети#Санкт-Петербург#Драка#Скандал#Конфликт
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