Таролог избила учительницу в Петербурге из-за тройки в аттестате

В Прибрежном районе проходила церемония вручения аттестатов девятиклассникам. В одной из семей, когда мать увидела единственную тройку у дочери, начала оживленно спорить и выражать недовольство. Присутствующие учителя также вспоминают, что в ходе этого конфликта были оскорбления, а эта сцена разыгралась на глазах у детей.



«На следующий день учительница пошла в школу, а ее уже ждала женщина, устроившая скандал. Она облила 66-летнего педагога водой, после чего несколько раз ударила по спине. Учительнице в ходе потасовки удалось сбежать», — уточнило издание.



Отмечается, что в социальных сетях нападавшая представляется тарологом-практиком, обещая помочь избавиться от «негативных программ». Добавим, что официальной информации о драке не поступало, она уточняется.