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Posted 22 ноября 2023, 10:12

Published 22 ноября 2023, 10:12

Modified 22 ноября 2023, 10:17

Updated 22 ноября 2023, 10:17

Стало известно об обысках в доме матери зама полпреда по СЗФО Вадима Потомского

Стало известно об обысках в доме матери зама полпреда по СЗФО Вадима Потомского

22 ноября 2023, 10:12
Фото: Midjourney.
Силовики устроили обыск в загородном доме матери заместителя полномочного представителя президента по СЗФО Вадима Потомского, сообщает 47news.

По данным издания, правоохранители искали документы, связанные с братом Вадима Потомского по имени Леон Багдасаров, который проживает в этом же загородном доме.

Вадим Потомский занимает должность заместителя полпреда с конца 2018 года и отвечает за экологические вопросы.

«Леон Багдасаров может иметь отношение к проблеме мусора в Санкт-Петербурге, особенно к ситуации с вывозом отходов в Ленинградскую область. Он ранее занимал должность заместителя гендиректора государственного предприятия „Завод МПБО-2 (механизированная переработка бытовых отходов)“ в Петербурге», — уточнило издание.

Добавим, что официальной информации об обысках не было, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ленинградская область#Происшествия#Санкт-Петербург#Дом#Мать#Документы#Силовики
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