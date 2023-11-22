Стало известно об обысках в доме матери зама полпреда по СЗФО Вадима Потомского

Posted 22 ноября 2023, 10:12
Published 22 ноября 2023, 10:12
Modified 22 ноября 2023, 10:17
Updated 22 ноября 2023, 10:17
По данным издания, правоохранители искали документы, связанные с братом Вадима Потомского по имени Леон Багдасаров, который проживает в этом же загородном доме.
Вадим Потомский занимает должность заместителя полпреда с конца 2018 года и отвечает за экологические вопросы.
«Леон Багдасаров может иметь отношение к проблеме мусора в Санкт-Петербурге, особенно к ситуации с вывозом отходов в Ленинградскую область. Он ранее занимал должность заместителя гендиректора государственного предприятия „Завод МПБО-2 (механизированная переработка бытовых отходов)“ в Петербурге», — уточнило издание.
Добавим, что официальной информации об обысках не было, она уточняется.