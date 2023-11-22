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Posted 21 ноября 2023, 21:22

Published 21 ноября 2023, 21:22

Modified 22 ноября 2023, 06:28

Updated 22 ноября 2023, 06:28

Стало известно, какого витамина не хватает большинству россиян

Стало известно, какого витамина не хватает большинству россиян

21 ноября 2023, 21:22
Фото: 1MI.
До 95% россиян испытывают дефицит в витамине D, рассказала Pravda.ru доктор медицинских наук и эндокринолог Анна Гончарова.

Нехватка этого витамина достаточно серьезная проблема, так как он является одним из наиболее важных питательных веществ для нашего организма. Витамин D играет роль в регулировании уровня кальция и фосфора, поддерживает здоровье костей и иммунной системы, а также способствует нормальному функционированию мышц и сердечно-сосудистой системы.

Заметить дефицит можно по следующим симптомам: истончение и выпадение волос, ночные приливы потливости, истощение зубной эмали с агрессирующим кариесом, пародонтитом, мышечная слабость, депрессия.

Получить витамин D можно из пищи налегая на рыбу и молочные продукты. Но для его биотрансформации нужно гулять и загорать (с умом) под солнцем, а эта роскошь доступна в основном жителям южных регионов России.

Врач считает, что восполнить недостаток можно приемом этого витамина в таблетках, а также в виде капель как моно-, так и в качестве микроэлементных комплексов.

«Адекватный уровень витамина D должен быть в пределах от 30 до 100 международных единиц. В среднем значение должно составлять 60», — сказала Гончарова.
Врач перечислила витамины, необходимые организму зимой
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