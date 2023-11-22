Появились дополнительные авиарейсы из Петербурга в Калининград

В течение двух недель, с 25 декабря по 8 января следующего года, авиакомпания добавит 23 новых рейса из Санкт-Петербурга. В результате частота полетов в Калининград составит 39 рейсов в неделю.



«Калининград является одним из самых популярных направлений внутри России для компании. Увеличение количества рейсов в это время повысит спрос и удовлетворит растущий интерес к путешествиям в этот регион на Новый год», — говорится в публикации.