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Posted 22 ноября 2023, 06:09

Published 22 ноября 2023, 06:09

Modified 22 ноября 2023, 06:13

Updated 22 ноября 2023, 06:13

Появились дополнительные авиарейсы из Петербурга в Калининград

Появились дополнительные авиарейсы из Петербурга в Калининград

22 ноября 2023, 06:09
Фото: 1MI.
Аэрофлот введет дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград на период предпраздничных дней и новогодних каникул, сообщает «Аэрофлот».

В течение двух недель, с 25 декабря по 8 января следующего года, авиакомпания добавит 23 новых рейса из Санкт-Петербурга. В результате частота полетов в Калининград составит 39 рейсов в неделю.

«Калининград является одним из самых популярных направлений внутри России для компании. Увеличение количества рейсов в это время повысит спрос и удовлетворит растущий интерес к путешествиям в этот регион на Новый год», — говорится в публикации.

Отмечается, что это положительно скажется на развитии внутреннего туризма.

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#Илья Протвинов#Общество#Туризм#Путешествия#Новогодние каникулы#Санкт-Петербург#Спрос#Рейсы#Аэрофлот#Калининград
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