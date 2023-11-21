Жителям Петербурга приходится покупать малогабаритные квартиры

Posted 21 ноября 2023, 09:32
Published 21 ноября 2023, 09:32
Modified 21 ноября 2023, 09:36
Updated 21 ноября 2023, 09:36
Высокие цены на новостройки заставляют покупателей ограничиваться небольшим жильем.
Аналитики провели исследование и установили, что треть всех продаваемых квартир в городе являются небольшими по площади, не превышающей 30 «квадратов».
«За последние 9 месяцев было реализовано 31,85 тысячи квартир и апартаментов, из которых 9,4 тысячи относятся к категории малогабаритного жилья. Интересно то, что доля таких объектов растет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в начале года доля малометражных квартир составляла 27-28%, а сейчас она увеличилась до 31%.