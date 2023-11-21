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Posted 21 ноября 2023, 09:32

Published 21 ноября 2023, 09:32

Modified 21 ноября 2023, 09:36

Updated 21 ноября 2023, 09:36

В Петербурге вырос спрос на малогабаритные квартиры в 2023 году

Жителям Петербурга приходится покупать малогабаритные квартиры

21 ноября 2023, 09:32
Фото: Midjourney.

В Петербурге вырос спрос на малогабаритные квартиры в 2023 году

В Санкт-Петербурге все больше людей желают приобрести квартиры площадью до 30 квадратных метров, сообщает «Деловой Петербург».

Высокие цены на новостройки заставляют покупателей ограничиваться небольшим жильем.

Аналитики провели исследование и установили, что треть всех продаваемых квартир в городе являются небольшими по площади, не превышающей 30 «квадратов».

«За последние 9 месяцев было реализовано 31,85 тысячи квартир и апартаментов, из которых 9,4 тысячи относятся к категории малогабаритного жилья. Интересно то, что доля таких объектов растет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в начале года доля малометражных квартир составляла 27-28%, а сейчас она увеличилась до 31%.

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#Илья Протвинов#Общество#Жилье#Петербург#Исследование#Аналитики#Площадь#Новостройки
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