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Posted 20 ноября 2023, 21:02

Published 20 ноября 2023, 21:02

Modified 20 ноября 2023, 21:04

Updated 20 ноября 2023, 21:04

Врач разоблачила популярные для похудения продукты

Врач разоблачила популярные для похудения продукты

20 ноября 2023, 21:02
Фото: 1MI.
Многие продукты, которые худеющие включают в свой рацион, в действительности не помогают в борьбе с лишним весом, а как раз наоборот, рассказала Газете.ру врач-эндокринолог Юлия Хрулева.

К числу таких блюд диетолог отнесла, в частности, смузи и соки из овощей и фруктов.

Такие диеты, по ее словам, могут вызвать обострение имеющихся заболеваний у людей с нарушением углеводного обмена и патологией желудочно-кишечного тракта.

С осторожностью при похудении нужно употреблять авокадо из-за его высокой калорийности — около 240 калорий и 22 г жиров в сравнении с другими фруктами и овощами.

Также сидящим на диете не стоит отдавать предпочтение сухофруктам, продолжила врач. По сравнению с цельными фруктами в них больше сахара и калорий на одну порцию.

Добавленный сахар также может содержаться и в молочных продуктах — йогурте, твороге или кефире, предостерегла диетолог. Оптимально включить в рацион молочные продукты умеренной жирности без добавления сахара, сказала Хрулева.

Вред при похудении могут нанести и протеиновые батончики, так как тоже содержат добавленный сахар и относительно большое количество калорий. Батончик должен содержать не менее 10 граммов белка на порцию, 150-250 калорий и менее 5 граммов добавленного сахара, пояснила эксперт.

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