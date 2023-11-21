Врач разоблачила популярные для похудения продукты

Вред при похудении могут нанести и протеиновые батончики, так как тоже содержат добавленный сахар и относительно большое количество калорий. Батончик должен содержать не менее 10 граммов белка на порцию, 150-250 калорий и менее 5 граммов добавленного сахара, пояснила эксперт.