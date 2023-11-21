Врач разоблачила популярные для похудения продукты

Posted 20 ноября 2023, 21:02
Published 20 ноября 2023, 21:02
Modified 20 ноября 2023, 21:04
Updated 20 ноября 2023, 21:04
К числу таких блюд диетолог отнесла, в частности, смузи и соки из овощей и фруктов.
Такие диеты, по ее словам, могут вызвать обострение имеющихся заболеваний у людей с нарушением углеводного обмена и патологией желудочно-кишечного тракта.
С осторожностью при похудении нужно употреблять авокадо из-за его высокой калорийности — около 240 калорий и 22 г жиров в сравнении с другими фруктами и овощами.
Также сидящим на диете не стоит отдавать предпочтение сухофруктам, продолжила врач. По сравнению с цельными фруктами в них больше сахара и калорий на одну порцию.
Добавленный сахар также может содержаться и в молочных продуктах — йогурте, твороге или кефире, предостерегла диетолог. Оптимально включить в рацион молочные продукты умеренной жирности без добавления сахара, сказала Хрулева.
Вред при похудении могут нанести и протеиновые батончики, так как тоже содержат добавленный сахар и относительно большое количество калорий. Батончик должен содержать не менее 10 граммов белка на порцию, 150-250 калорий и менее 5 граммов добавленного сахара, пояснила эксперт.