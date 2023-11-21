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Posted 20 ноября 2023, 22:33

Published 20 ноября 2023, 22:33

Modified 20 ноября 2023, 22:35

Updated 20 ноября 2023, 22:35

В США умер перебежчик, раскрывший американцам секреты знаменитого советского самолета

В США умер перебежчик, раскрывший американцам секреты знаменитого советского самолета

20 ноября 2023, 22:33
Фото: 1MI.
Советский перебежчик Виктор Беленко скончался в возрасте 76 лет в США, сообщили американские СМИ.

В 1976 году Беленко перегнал свой МиГ-25 из СССР в Японию, после чего получил убежище в США. В результате предательства американцы получили возможность изучить самолет, полный секретной аппаратуры.

Беленко умер ещё 24 сентября, но об этом стало известно после краткого некролога в октябре в The Washington Post. Позднее материал о нём появился в The New York Times.

Сообщается, что Беленко скончался после непродолжительной болезни в доме престарелых в Южном Иллинойсе.

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#Россия#США#Болезнь#Перебежчик#Виктор Беленко#МиГ-25#СССР#Япония#Убежище#Секретная аппаратура#Некролог#The Washington Post#The New York Times#Южный Иллинойс
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