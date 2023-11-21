В США умер перебежчик, раскрывший американцам секреты знаменитого советского самолета

Posted 20 ноября 2023, 22:33
Published 20 ноября 2023, 22:33
Modified 20 ноября 2023, 22:35
Updated 20 ноября 2023, 22:35
В 1976 году Беленко перегнал свой МиГ-25 из СССР в Японию, после чего получил убежище в США. В результате предательства американцы получили возможность изучить самолет, полный секретной аппаратуры.
Беленко умер ещё 24 сентября, но об этом стало известно после краткого некролога в октябре в The Washington Post. Позднее материал о нём появился в The New York Times.
Сообщается, что Беленко скончался после непродолжительной болезни в доме престарелых в Южном Иллинойсе.