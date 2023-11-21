В Санкт-Петербурге скончался школьник, которого нашли в реке Нева

Posted 21 ноября 2023, 08:33
Published 21 ноября 2023, 08:33
Modified 21 ноября 2023, 08:40
Updated 21 ноября 2023, 08:40
Пока не ясно, как он оказался в воде, специалисты устанавливают все обстоятельства.
Свидетели сообщили о происшествии у Кутузовской набережной в районе Литейного моста. По данным издания, школьника достали из Невы, а затем доставили в Мариинскую больницу скорой помощи.
«Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти парня не удалось. Мальчик вырос в обычной семье, в школе отмечали его положительные характеристики. Обстоятельства до трагедии указывают на то, что он находился на уроках и настроение у него было приподнятое», — уточнило издание.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало.