В Санкт-Петербурге скончался школьник, которого нашли в реке Нева

«Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти парня не удалось. Мальчик вырос в обычной семье, в школе отмечали его положительные характеристики. Обстоятельства до трагедии указывают на то, что он находился на уроках и настроение у него было приподнятое», — уточнило издание.