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Posted 21 ноября 2023, 08:33

Published 21 ноября 2023, 08:33

Modified 21 ноября 2023, 08:40

Updated 21 ноября 2023, 08:40

В Санкт-Петербурге скончался школьник, которого нашли в реке Нева

В Санкт-Петербурге скончался школьник, которого нашли в реке Нева

21 ноября 2023, 08:33
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге в настоящее время расследуют случай гибели 16-летнего подростка, который был найден в Неве, сообщает «Фонтанка».

Пока не ясно, как он оказался в воде, специалисты устанавливают все обстоятельства.

Свидетели сообщили о происшествии у Кутузовской набережной в районе Литейного моста. По данным издания, школьника достали из Невы, а затем доставили в Мариинскую больницу скорой помощи.

«Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти парня не удалось. Мальчик вырос в обычной семье, в школе отмечали его положительные характеристики. Обстоятельства до трагедии указывают на то, что он находился на уроках и настроение у него было приподнятое», — уточнило издание.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало.

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#Илья Протвинов#Происшествия
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