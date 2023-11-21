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Posted 21 ноября 2023, 13:49

Published 21 ноября 2023, 13:49

Modified 21 ноября 2023, 13:54

Updated 21 ноября 2023, 13:54

В Петербурге подготовят проект планировки для трех развязок Широтной магистрали

В Петербурге подготовят проект планировки для трех развязок Широтной магистрали

21 ноября 2023, 13:49
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге планируется провести планировку территории для новых развязок магистрали Широтной, сообщает «Фонтанка».

Это уже второй этап проекта, который включает строительство моста через Неву.

Сами проекты планируется завершить к концу 2024 года. Первая развязка будет на пересечении с проспектом Солидарности, и здесь возведут путепровод над железнодорожными путями. Длина этого участка составляет 925 метров, а количество полос движения — шесть.

Вторая развязка находится на улице Коммуны, здесь также планируется построить путепровод, протяженность участка превысит 1,5 километра.

Третья развязка будет на пересечении с Союзным проспектом и проспектом Энергетиков. Длина составит 2,4 километра. Количество полос движения будет варьироваться от 4 до 8. Этот объект является самым сложным из трех, поскольку здесь будет наибольшее количество мостов и путепроводов.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург
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