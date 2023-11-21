В Петербурге начали делать упор на открытии пивных магазинов

Кофейни и специализированные продуктовые магазины занимают 6%, киоски со мороженым — 5%, магазины рядом с домом и табачные лавки — 4%, салоны красоты.



«Обстановка соответствует прошлому году — количество открытых пивных и табачных точек немного уменьшилось, но стало больше — с одеждой и продуктами. За 9 месяцев 2022 года наибольшее количество новых предприятий в сфере малого и среднего бизнеса было связано именно с пивными магазинами», — пишет издание.