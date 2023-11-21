В Петербурге начали делать упор на открытии пивных магазинов

Posted 21 ноября 2023, 13:32
Published 21 ноября 2023, 13:32
Modified 21 ноября 2023, 13:38
Updated 21 ноября 2023, 13:38
Предприниматели все еще заинтересованы в открытии пивных магазинов. Для такого бизнеса не требуется больших вложений, а спрос на эту услугу только растет.
В январе–октябре 2023 года наиболее популярными среди малого розничного бизнеса были пивные торговые точки и магазины одежды. Они составили 7% от общего числа новых объектов.
Кофейни и специализированные продуктовые магазины занимают 6%, киоски со мороженым — 5%, магазины рядом с домом и табачные лавки — 4%, салоны красоты.
«Обстановка соответствует прошлому году — количество открытых пивных и табачных точек немного уменьшилось, но стало больше — с одеждой и продуктами. За 9 месяцев 2022 года наибольшее количество новых предприятий в сфере малого и среднего бизнеса было связано именно с пивными магазинами», — пишет издание.