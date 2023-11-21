В Петербурге мужчину убила собственная машина

Posted 21 ноября 2023, 19:01
Published 21 ноября 2023, 19:01
Modified 21 ноября 2023, 19:03
Updated 21 ноября 2023, 19:03
Трагедия случилась в тот момент, когда водитель вышел проверить свой автомобиль, который задел ограждение кольцевой дороги. При этом он не успел выставить предупреждающий знак.
После чего в его автомобиль въехала «Лада Ларгус» под управлением 26-летнего водителя. Из-за удара стоявший автомобиль наехал на своего владельца, который в результате полученных травм скончался на месте. Ему было всего 28 лет.
По факту ДТП проводится проверка.