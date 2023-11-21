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Posted 21 ноября 2023, 19:01

Published 21 ноября 2023, 19:01

Modified 21 ноября 2023, 19:03

Updated 21 ноября 2023, 19:03

В Петербурге мужчину убила собственная машина

В Петербурге мужчину убила собственная машина

21 ноября 2023, 19:01
Фото: 1MI.
Водитель погиб под колесами своей машины после того, как в нее врезалась другая, ообщил региональный главк МВД.

Трагедия случилась в тот момент, когда водитель вышел проверить свой автомобиль, который задел ограждение кольцевой дороги. При этом он не успел выставить предупреждающий знак.

После чего в его автомобиль въехала «Лада Ларгус» под управлением 26-летнего водителя. Из-за удара стоявший автомобиль наехал на своего владельца, который в результате полученных травм скончался на месте. Ему было всего 28 лет.

По факту ДТП проводится проверка.

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