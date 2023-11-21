Стал известен фрукт, который поможет быстро похудеть

Она рассказала «МедикФорум», что причина в большом количестве клетчатки, которая содержится в них. Она требует большого количества времени для переваривания, что обеспечивает долгое чувство сытости и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Благодаря этому, тяга к жирной пище и сладкому снижается.



Кроме того, груши очень низкокалорийные продукты, содержащие всего 57 калорий на 100 граммов.