Стал известен фрукт, который поможет быстро похудеть

Posted 21 ноября 2023, 05:11
Published 21 ноября 2023, 05:11
Modified 21 ноября 2023, 05:16
Updated 21 ноября 2023, 05:16
Она рассказала «МедикФорум», что причина в большом количестве клетчатки, которая содержится в них. Она требует большого количества времени для переваривания, что обеспечивает долгое чувство сытости и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Благодаря этому, тяга к жирной пище и сладкому снижается.
Кроме того, груши очень низкокалорийные продукты, содержащие всего 57 калорий на 100 граммов.
Они также богаты витаминами и минералами, особенно калием, который помогает регулировать водный баланс и уменьшает задержку воды в организме. Витамин С, содержащийся в грушах, стимулирует метаболизм, что способствует эффективному сжиганию калорий.