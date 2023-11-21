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Posted 21 ноября 2023, 05:11

Published 21 ноября 2023, 05:11

Modified 21 ноября 2023, 05:16

Updated 21 ноября 2023, 05:16

Диетолог Пономарева назвала фрукт для похудения

Стал известен фрукт, который поможет быстро похудеть

21 ноября 2023, 05:11
Фото: 1MI.

Диетолог Пономарева назвала фрукт для похудения

По мнению доктора-диетолога Василисы Пономаревой, груши являются отличным средством для похудения.

Она рассказала «МедикФорум», что причина в большом количестве клетчатки, которая содержится в них. Она требует большого количества времени для переваривания, что обеспечивает долгое чувство сытости и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Благодаря этому, тяга к жирной пище и сладкому снижается.

Кроме того, груши очень низкокалорийные продукты, содержащие всего 57 калорий на 100 граммов.

Они также богаты витаминами и минералами, особенно калием, который помогает регулировать водный баланс и уменьшает задержку воды в организме. Витамин С, содержащийся в грушах, стимулирует метаболизм, что способствует эффективному сжиганию калорий.

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#Илья Протвинов#Общество#Метаболизм#Похудение#Витамины#Калий#Клетчатка
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