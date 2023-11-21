Снегопад и заморозки до минус 8 градусов ожидаются в Ленобласти с 21 ноября

По информации синоптиков, местами может выпасть снег.



Также в некоторых районах можно будет заметить изморозь. Температура воздуха колеблется от -3 до -8 градусов. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.



Начнут образовываться ледяные корки на дорогах и ожидается повышение атмосферного давления.