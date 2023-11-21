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Posted 21 ноября 2023, 11:06

Published 21 ноября 2023, 11:06

Modified 21 ноября 2023, 11:14

Updated 21 ноября 2023, 11:14

Снегопад и заморозки до минус 8 градусов ожидаются в Ленобласти с 21 ноября

Снегопад и заморозки до минус 8 градусов ожидаются в Ленобласти с 21 ноября

21 ноября 2023, 11:06
Фото: 1MI.
Во вторник, 21 ноября, в Ленобласти ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, следует из прогнозов синоптиков.

По информации синоптиков, местами может выпасть снег.

Также в некоторых районах можно будет заметить изморозь. Температура воздуха колеблется от -3 до -8 градусов. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.

Начнут образовываться ледяные корки на дорогах и ожидается повышение атмосферного давления.

Добавим, что в среду, 22 числа, температура составит минус четыре градуса и будет облачно. В пятницу в области начнется снегопад, а средняя температура окажется в районе минус одного градуса.

#Илья Протвинов#Общество
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