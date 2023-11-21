Снегопад и заморозки до минус 8 градусов ожидаются в Ленобласти с 21 ноября

Posted 21 ноября 2023, 11:06
Published 21 ноября 2023, 11:06
Modified 21 ноября 2023, 11:14
Updated 21 ноября 2023, 11:14
По информации синоптиков, местами может выпасть снег.
Также в некоторых районах можно будет заметить изморозь. Температура воздуха колеблется от -3 до -8 градусов. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.
Начнут образовываться ледяные корки на дорогах и ожидается повышение атмосферного давления.
Добавим, что в среду, 22 числа, температура составит минус четыре градуса и будет облачно. В пятницу в области начнется снегопад, а средняя температура окажется в районе минус одного градуса.