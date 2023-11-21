Полиция ищет подростка за съемки видео в школьном туалете в Петербурге

Posted 21 ноября 2023, 11:29
Published 21 ноября 2023, 11:29
Modified 21 ноября 2023, 11:37
Updated 21 ноября 2023, 11:37
По информации издания, на видео попал его сын, который находился в школьном туалете. Сам ролик разметили в социальной сети.
«Заявитель рассказал, что 13 ноября около полудня один из учеников девятого класса снял видео, на котором был запечатлен его сын во время посещения туалета. Затем ученик распространил запись в соцсетях», — уточнило издание.
Отмечается, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.
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