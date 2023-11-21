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Posted 21 ноября 2023, 11:29

Published 21 ноября 2023, 11:29

Modified 21 ноября 2023, 11:37

Updated 21 ноября 2023, 11:37

Полиция ищет подростка за съемки видео в школьном туалете в Петербурге

Полиция ищет подростка за съемки видео в школьном туалете в Петербурге

21 ноября 2023, 11:29
Фото: Midjourney.
Житель Петербурга, проживающий в Выборгском районе, обратился в полицию из-за видео с его сыном, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, на видео попал его сын, который находился в школьном туалете. Сам ролик разметили в социальной сети.

«Заявитель рассказал, что 13 ноября около полудня один из учеников девятого класса снял видео, на котором был запечатлен его сын во время посещения туалета. Затем ученик распространил запись в соцсетях», — уточнило издание.

Отмечается, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался школьник, которого нашли в реке Нева.

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