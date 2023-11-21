Полиция ищет подростка за съемки видео в школьном туалете в Петербурге

По информации издания, на видео попал его сын, который находился в школьном туалете. Сам ролик разметили в социальной сети.



«Заявитель рассказал, что 13 ноября около полудня один из учеников девятого класса снял видео, на котором был запечатлен его сын во время посещения туалета. Затем ученик распространил запись в соцсетях», — уточнило издание.