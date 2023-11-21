Подростка в Петербурге заподозрили в расстреле учительницы музыки

Подозреваемый мог пересекаться с пострадавшей несколько раз.



«Сотрудники пришли к 16-летнему жителю Санкт-Петербурга в прошлую пятницу. По версии полиции, именно он вечером в октябре стрелял во дворе начальной школы на Яхтенной улице, из-за чего 49-летняя учительница музыки была вынуждена обратиться в травмпункт», — пишет издание.



Отмечается, что у женщины на бедре есть синяк, который, предположительно, появился от резиновой или пластиковой пули. Она не исключает, что кто-то из ее идеологических оппонентов решил отомстить ей за ее деятельность. Кроме музыки, женщина также увлекается кошками, но в социальных сетях она стала объектом осуждения и ее якобы называют догхантером.