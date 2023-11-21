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Posted 21 ноября 2023, 07:55

Published 21 ноября 2023, 07:55

Modified 21 ноября 2023, 08:03

Updated 21 ноября 2023, 08:03

Подростка в Петербурге заподозрили в расстреле учительницы музыки

Подростка в Петербурге заподозрили в расстреле учительницы музыки

21 ноября 2023, 07:55
Фото: 1MI.
Полиция в Санкт-Петербурге нашла подозреваемого в нападении на преподавателя через месяц после происшествия, сообщает «Фонтанка».

Подозреваемый мог пересекаться с пострадавшей несколько раз.

«Сотрудники пришли к 16-летнему жителю Санкт-Петербурга в прошлую пятницу. По версии полиции, именно он вечером в октябре стрелял во дворе начальной школы на Яхтенной улице, из-за чего 49-летняя учительница музыки была вынуждена обратиться в травмпункт», — пишет издание.

Отмечается, что у женщины на бедре есть синяк, который, предположительно, появился от резиновой или пластиковой пули. Она не исключает, что кто-то из ее идеологических оппонентов решил отомстить ей за ее деятельность. Кроме музыки, женщина также увлекается кошками, но в социальных сетях она стала объектом осуждения и ее якобы называют догхантером.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

#Илья Протвинов#Происшествия#Санкт-Петербург#Происшествие#Кошки#Полиция
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