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Posted 21 ноября 2023, 06:47

Published 21 ноября 2023, 06:47

Modified 21 ноября 2023, 06:55

Updated 21 ноября 2023, 06:55

Петербуржцы заметили беспилотник, летевший в сторону Парнаса

Петербуржцы заметили беспилотник, летевший в сторону Парнаса

21 ноября 2023, 06:47
Фото: 1MI.
Бдительные жители Санкт-Петербурга заметили беспилотник в небе 20 ноября, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, первое сообщение о парящем в воздухе устройстве поступило в экстренные службы около десяти утра. Мужчина рассказал, что видел, как беспилотник полетел от Парголово в сторону города.

«Около трех часов дрон увидели еще двое мужчин. Оба заявили, что он пролетал над кольцевой автодорогой в сторону Парнаса», — уточнило издание.

Отмечается, что полет беспилотного летательного аппарата был согласован, он не просто так находился в воздухе, а выполнял картографические работы.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Общество#Город#Санкт-Петербург
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