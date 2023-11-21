Петербуржцы заметили беспилотник, летевший в сторону Парнаса

«Около трех часов дрон увидели еще двое мужчин. Оба заявили, что он пролетал над кольцевой автодорогой в сторону Парнаса», — уточнило издание.



Отмечается, что полет беспилотного летательного аппарата был согласован, он не просто так находился в воздухе, а выполнял картографические работы.