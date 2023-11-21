Петербуржцы заметили беспилотник, летевший в сторону Парнаса

Posted 21 ноября 2023, 06:47
Published 21 ноября 2023, 06:47
Modified 21 ноября 2023, 06:55
Updated 21 ноября 2023, 06:55
По информации издания, первое сообщение о парящем в воздухе устройстве поступило в экстренные службы около десяти утра. Мужчина рассказал, что видел, как беспилотник полетел от Парголово в сторону города.
«Около трех часов дрон увидели еще двое мужчин. Оба заявили, что он пролетал над кольцевой автодорогой в сторону Парнаса», — уточнило издание.
Отмечается, что полет беспилотного летательного аппарата был согласован, он не просто так находился в воздухе, а выполнял картографические работы.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.