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Posted 21 ноября 2023, 20:15

Published 21 ноября 2023, 20:15

Modified 21 ноября 2023, 20:27

Updated 21 ноября 2023, 20:27

Пассажиров рейса Москва-Петербург высадили из самолета из-за несмешной шутки

Пассажиров рейса Москва-Петербург высадили из самолета из-за несмешной шутки

21 ноября 2023, 20:15
Фото: Midjourney.
Около 200 пассажиров попросили покинуть самолет и пройти дополнительную проверку безопасности в аэропорту Внуково из-за того, что кто-то на борту неудачно пошутил о бомбе, пишет Shot.

Самолет уже готовился к вылету, как кто-то из пассажиров пошутил про бомбу. Но экипаж юмора не понял и попросил всех покинуть борт. После чего все 189 пассажиров были доставлены в терминал эропорта, где им предстоит пройти повторный досмотр.

Как чувствует себя теперь сам шутник и будет ли он подвергнут наказанию, не сообщается.

Ранее сообщалось о екатеринбургском бизнесмене, который устроил дебош на борту самолета, летевшего в Москву из Китая. Он тоже неудачно пошутил во время полета про бомбу на борту, но экипаж воспринял это серьезно и объявил на весь самолет о террористической угрозе.

Бизнесмен рассказал, что из-за этого на него «обозлился весь салон», а кому-то из пассажиров стало плохо. После посадки ложному террористу выписали штраф в 500 рублей.

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