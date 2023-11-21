Пассажиров рейса Москва-Петербург высадили из самолета из-за несмешной шутки

Posted 21 ноября 2023, 20:15
Published 21 ноября 2023, 20:15
Modified 21 ноября 2023, 20:27
Updated 21 ноября 2023, 20:27
Самолет уже готовился к вылету, как кто-то из пассажиров пошутил про бомбу. Но экипаж юмора не понял и попросил всех покинуть борт. После чего все 189 пассажиров были доставлены в терминал эропорта, где им предстоит пройти повторный досмотр.
Как чувствует себя теперь сам шутник и будет ли он подвергнут наказанию, не сообщается.
Ранее сообщалось о екатеринбургском бизнесмене, который устроил дебош на борту самолета, летевшего в Москву из Китая. Он тоже неудачно пошутил во время полета про бомбу на борту, но экипаж воспринял это серьезно и объявил на весь самолет о террористической угрозе.
Бизнесмен рассказал, что из-за этого на него «обозлился весь салон», а кому-то из пассажиров стало плохо. После посадки ложному террористу выписали штраф в 500 рублей.