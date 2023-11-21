Пассажиров рейса Москва-Петербург высадили из самолета из-за несмешной шутки

Ранее сообщалось о екатеринбургском бизнесмене, который устроил дебош на борту самолета, летевшего в Москву из Китая. Он тоже неудачно пошутил во время полета про бомбу на борту, но экипаж воспринял это серьезно и объявил на весь самолет о террористической угрозе.