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Posted 20 ноября 2023, 22:14

Published 20 ноября 2023, 22:14

Modified 20 ноября 2023, 22:16

Updated 20 ноября 2023, 22:16

Названы самые вредные каши на завтрак

Названы самые вредные каши на завтрак

20 ноября 2023, 22:14
Фото: Midjourney.
Эндокринолог Диляра Лебедева перечислила каши, которые нежелательно есть во время утренней трапезы — манная, кукурузная и овсяная быстрого приготовления.

Манка — это мелко перемолотая пшеница и на 70% состоит из крахмала. При ее употреблении происходит резкий скачок уровня сахара в организме, и поджелудочная железа вынуждена работать в усиленном режиме, продуцируя большое количество инсулина.

От кукурузной каши тоже лучше отказаться. Крупа содержит много глюкозы и как следствие повышает уровень сахара в крови. Любители такой кашки также рискуют быстро располнеть.

Овсяные хлопья быстрого приготовления почти не содержат полезных веществ и лишены клетчатки. Врач утверждает, что блюда из такой крупы повышают риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и нежелательного набора веса.

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