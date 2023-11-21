Названы самые вредные каши на завтрак

Posted 20 ноября 2023, 22:14
Published 20 ноября 2023, 22:14
Modified 20 ноября 2023, 22:16
Updated 20 ноября 2023, 22:16
Манка — это мелко перемолотая пшеница и на 70% состоит из крахмала. При ее употреблении происходит резкий скачок уровня сахара в организме, и поджелудочная железа вынуждена работать в усиленном режиме, продуцируя большое количество инсулина.
От кукурузной каши тоже лучше отказаться. Крупа содержит много глюкозы и как следствие повышает уровень сахара в крови. Любители такой кашки также рискуют быстро располнеть.
Овсяные хлопья быстрого приготовления почти не содержат полезных веществ и лишены клетчатки. Врач утверждает, что блюда из такой крупы повышают риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и нежелательного набора веса.