Учёные нашли достойную замену яйцам на завтрак

Posted 20 ноября 2023, 22:50
Published 20 ноября 2023, 22:50
Modified 20 ноября 2023, 22:54
Updated 20 ноября 2023, 22:54
Это не означает, что от яиц, представляющих собой ценный источник белка и других полезных питательных веществ, следует отказаться. Но, по словам учёных, пару тройку раз в неделю заменять их на орехи.
Орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Они помогают снизить уровень холестерина в крови и укрепить стенки сосудов.
Исследование показало, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 27 процентов ниже у тех, кто употреблял от 28 до 50 граммов орехов по утрам в дополнение к любимому завтраку.