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Posted 20 ноября 2023, 22:50

Published 20 ноября 2023, 22:50

Modified 20 ноября 2023, 22:54

Updated 20 ноября 2023, 22:54

Учёные нашли достойную замену яйцам на завтрак

Учёные нашли достойную замену яйцам на завтрак

20 ноября 2023, 22:50
Фото: 1MI.
Ученые из Немецкого центра изучения диабета в Дюссельдорфе выяснили в ходе исследования, что употребление орехов на завтрак вместо яиц может оказать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, сообщает Daily Mail.

Это не означает, что от яиц, представляющих собой ценный источник белка и других полезных питательных веществ, следует отказаться. Но, по словам учёных, пару тройку раз в неделю заменять их на орехи.

Орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Они помогают снизить уровень холестерина в крови и укрепить стенки сосудов.

Исследование показало, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 27 процентов ниже у тех, кто употреблял от 28 до 50 граммов орехов по утрам в дополнение к любимому завтраку.

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#Питание#Диета#Орехи#Сердечно-сосудистые заболевания#Исследование#Завтрак
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