Власти рассказали, что будет с ценами на проезд в Петербурге в 2024 году

Величина оплаты за пользование городским общественным транспортом в Санкт-Петербурге останется неизменной в следующем году. Губернатор Александр Беглов заявил, что он против повышения тарифов на общественный транспорт. Объясняя свою позицию, он отметил, что размер платы сравним с московскими расценками, что вызывает справедливые вопросы у жителей города.



Вместо этого, губернатор принял решение о том, что стоимость проезда на общественном транспорте и в метро останется неизменной в 2024 году. Текущие тарифы продолжают действовать и на следующий год.