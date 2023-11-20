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Posted 20 ноября 2023, 16:52

Published 20 ноября 2023, 16:52

Modified 20 ноября 2023, 16:57

Updated 20 ноября 2023, 16:57

Власти рассказали, что будет с ценами на проезд в Петербурге в 2024 году

Власти рассказали, что будет с ценами на проезд в Петербурге в 2024 году

20 ноября 2023, 16:52
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге приняли решение не поднимать стоимость проезда в транспорте в следующем году, сообщили в администрации города.

Величина оплаты за пользование городским общественным транспортом в Санкт-Петербурге останется неизменной в следующем году. Губернатор Александр Беглов заявил, что он против повышения тарифов на общественный транспорт. Объясняя свою позицию, он отметил, что размер платы сравним с московскими расценками, что вызывает справедливые вопросы у жителей города.

Вместо этого, губернатор принял решение о том, что стоимость проезда на общественном транспорте и в метро останется неизменной в 2024 году. Текущие тарифы продолжают действовать и на следующий год.

Дополнительные средства будут выделены из бюджета города для поддержки перевозчиков и субсидирования их расходов. Это решение позволит сэкономить более двух миллиардов рублей петербуржцам.

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#Илья Протвинов#Общество#Транспорт#Экономия#Санкт-Петербург#Общественный транспорт#Петербург#Метро#Тарифы
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