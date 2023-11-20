Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай получает письма от детей из всех регионов

В рамках форума «Россия» гостей приглашают также на выставку «Елки России». Новогоднюю красавицу из Удмуртии можно найти слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. Скоро елку начнут наряжать. Известно, что на новогодних украшениях, изготовленных удмуртскими мастерами, будут изображены мифологические персонажи региона, а также традиционные археологические мотивы и символы благополучия и процветания. Весной в парке на ВДНХ планируют высадить елки из каждого региона страны.