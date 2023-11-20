Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай получает письма от детей из всех регионов

Posted 20 ноября 2023, 11:06
Published 20 ноября 2023, 11:06
Modified 20 ноября 2023, 11:06
Updated 20 ноября 2023, 11:06
По информации udm-info.ru, Тол Бабай посетил выставку 18 ноября. Он пообщался с посетителями и сфотографировался со всеми желающими. Первыми удмуртского Деда Мороза увидели жители столицы, Московской и Калининградской областей, гости из Татарстана и Алтайского края. Они смогли загадать желания и послать письма с заветными мечтами в резиденцию новогоднего волшебника в селе Шаркан.
«Я невероятно горд, что мне удалось посетить стенд „Мы из Удмуртии“, встретиться с детьми и взрослыми из разных уголков России. И познакомить их с нашими традициями», — сказал Тол Бабай.
Удмуртский новогодний гость пожелал посетителям выставки удачи, терпения, здоровья и веры в чудо.
В рамках форума «Россия» гостей приглашают также на выставку «Елки России». Новогоднюю красавицу из Удмуртии можно найти слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. Скоро елку начнут наряжать. Известно, что на новогодних украшениях, изготовленных удмуртскими мастерами, будут изображены мифологические персонажи региона, а также традиционные археологические мотивы и символы благополучия и процветания. Весной в парке на ВДНХ планируют высадить елки из каждого региона страны.
Выставка «Россия» начала работать 4 ноября. Форум организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Гости смогут посетить площадку выставки до 12 апреля 2024 года. День Удмуртии пройдет 5 декабря. В этот день посетителей ждет увлекательная программа с разнообразными культурными и деловыми мероприятиями. Уточняется, что в этот день проведут представление инвестиционного потенциала Удмуртии и презентацию туркалендаря.