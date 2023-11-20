Стало известно, насколько подорожает коммуналка в Петербурге в следующем году

Больше всего вырастут тарифы на газоснабжение — на 10,9% и теплоснабжение — на 9,8%. При этом власти продолжат субсидировать услугу теплоснабжения, благодаря чему личная экономия петербуржцев по этой части составит около 30%. Размер субсидии, которую заложили в бюджет на эти цели, превысит 24 млрд. рублей.