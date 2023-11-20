Стало известно, насколько подорожает коммуналка в Петербурге в следующем году

Posted 20 ноября 2023, 16:39
Published 20 ноября 2023, 16:39
Modified 20 ноября 2023, 17:08
Updated 20 ноября 2023, 17:08
Проект постановления о предельных индексах изменения платы за коммунальные услуги в 2024–2028 годах опубликован на сайте городской администрации и до 1 декабря будет проходить антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, до начала июля следующего года максимальный индекс установлен на нулевом уровне, а вот в последующие месяцы коммуналка подорожает на 9,4%.
Больше всего вырастут тарифы на газоснабжение — на 10,9% и теплоснабжение — на 9,8%. При этом власти продолжат субсидировать услугу теплоснабжения, благодаря чему личная экономия петербуржцев по этой части составит около 30%. Размер субсидии, которую заложили в бюджет на эти цели, превысит 24 млрд. рублей.
Ранее правительство РФ утвердило предельный рост повышения тарифов ЖКУ на 2024–2028 годы. В Петербурге он должен составить не более 9,8%.