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Posted 20 ноября 2023, 16:39

Published 20 ноября 2023, 16:39

Modified 20 ноября 2023, 17:08

Updated 20 ноября 2023, 17:08

Стало известно, насколько подорожает коммуналка в Петербурге в следующем году

Стало известно, насколько подорожает коммуналка в Петербурге в следующем году

20 ноября 2023, 16:39
Фото: Midjourney.
Предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в 2024 году в Санкт-Петербурге составит 9,4%, следует из подготовленного Смольным проекта постановления.

Проект постановления о предельных индексах изменения платы за коммунальные услуги в 2024–2028 годах опубликован на сайте городской администрации и до 1 декабря будет проходить антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, до начала июля следующего года максимальный индекс установлен на нулевом уровне, а вот в последующие месяцы коммуналка подорожает на 9,4%.

Больше всего вырастут тарифы на газоснабжение — на 10,9% и теплоснабжение — на 9,8%. При этом власти продолжат субсидировать услугу теплоснабжения, благодаря чему личная экономия петербуржцев по этой части составит около 30%. Размер субсидии, которую заложили в бюджет на эти цели, превысит 24 млрд. рублей.

Ранее правительство РФ утвердило предельный рост повышения тарифов ЖКУ на 2024–2028 годы. В Петербурге он должен составить не более 9,8%.

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#Общество#2024 год#Петербург#Комуналка#Смольный#Проект постановления#Платежи#Индекс изменения#Антикоррупционная экспертиза#Тарифы#Среднемесячный платеж
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