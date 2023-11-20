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Posted 20 ноября 2023, 08:41

Published 20 ноября 2023, 08:41

Modified 20 ноября 2023, 08:44

Updated 20 ноября 2023, 08:44

Стало известно, будут ли повышать стоимость проезда в Петербурге

Стало известно, будут ли повышать стоимость проезда в Петербурге

20 ноября 2023, 08:41
Фото: Midjourney.
Власти Северной столицы намерены поддерживать текущие тарифы на проезд в транспорте в 2024 году, несмотря на предварительные планы о возможном повышении на 3 рубля, сообщает «Федерал Пресс»

Власти отмечают, что транспортным компаниям приходится сталкиваться с ростом затрат на бензин, обслуживание техники и оплату труда сотрудников.

Издание пишет, что правительство Северной столицы рассмотрит вопрос о сохранении текущих тарифов на транспорт в 2024 году.

«Предложение властей заключается в том, чтобы не повышать стоимость проезда, а возможные дополнительные расходы транспортных компаний компенсировать из бюджета, на что потребуется примерно 109 миллиардов рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что горожане смогут сэкономить около двух миллиардов рублей.

#Илья Протвинов
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