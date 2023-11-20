Стало известно, будут ли повышать стоимость проезда в Петербурге

Posted 20 ноября 2023, 08:41
Published 20 ноября 2023, 08:41
Modified 20 ноября 2023, 08:44
Updated 20 ноября 2023, 08:44
Власти отмечают, что транспортным компаниям приходится сталкиваться с ростом затрат на бензин, обслуживание техники и оплату труда сотрудников.
Издание пишет, что правительство Северной столицы рассмотрит вопрос о сохранении текущих тарифов на транспорт в 2024 году.
«Предложение властей заключается в том, чтобы не повышать стоимость проезда, а возможные дополнительные расходы транспортных компаний компенсировать из бюджета, на что потребуется примерно 109 миллиардов рублей», — говорится в публикации.
Отмечается, что горожане смогут сэкономить около двух миллиардов рублей.