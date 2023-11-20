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Posted 20 ноября 2023, 09:40

Published 20 ноября 2023, 09:40

Modified 20 ноября 2023, 09:45

Updated 20 ноября 2023, 09:45

Самый большой каток Петербурга сделали бесплатным только для избранных

Самый большой каток Петербурга сделали бесплатным только для избранных

20 ноября 2023, 09:40
Фото: 1MI.
Жители и гости Санкт-Петербурга смогут побывать на катке бесплатно, но только в утреннее время, сообщили в общественном пространстве «Флагшток».

Самый крупный каток в Санкт-Петербурге объявил о проведении бесплатных утренних сеансов на берегу Финского залива. Посещение катка станет бесплатным с 10:00 до 12:00 ежедневно, при условии предварительного оформления специальных билетов через сайт катка или наличия их в кассе.

Однако стоит учитывать, что количество доступных мест на эти сеансы ограничено. Добавим, что площадь арены составляет 11,8 тысячи квадратных метров.

Стоимость посещения достигает 550 рублей. Услуга тренера на один час обойдется в 1,5 тысячи рублей.

#Илья Протвинов#Общество
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