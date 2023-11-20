Самый большой каток Петербурга сделали бесплатным только для избранных

Самый крупный каток в Санкт-Петербурге объявил о проведении бесплатных утренних сеансов на берегу Финского залива. Посещение катка станет бесплатным с 10:00 до 12:00 ежедневно, при условии предварительного оформления специальных билетов через сайт катка или наличия их в кассе.