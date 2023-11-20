Рост числа изнасилований не исключают в Петербурге из-за женского таксопарка

«В Санкт-Петербурге уже есть случаи, когда пассажирки становятся жертвами нападений со стороны водителей. Кроме того, иногда заказывают такси пьяные или под действием наркотических веществ мужчины. Никто не знает, как такой пассажир может себя вести с женщиной-водителем, в особенности если он неадекватный», — пишет издание.