Рост числа изнасилований не исключают в Петербурге из-за женского таксопарка

Posted 20 ноября 2023, 14:40
Published 20 ноября 2023, 14:40
Modified 20 ноября 2023, 14:46
Updated 20 ноября 2023, 14:46
В Санкт-Петербурге открылся новый транспортный сервис — таксопарк, который состоит исключительно из женщин-водителей. Это решение было принято с целью поддержать все больший интерес женщин к профессии таксиста.
Издание пишет, что появление женского таксопарка может привести к увеличению числа половых преступлений, таких как изнасилования.
«В Санкт-Петербурге уже есть случаи, когда пассажирки становятся жертвами нападений со стороны водителей. Кроме того, иногда заказывают такси пьяные или под действием наркотических веществ мужчины. Никто не знает, как такой пассажир может себя вести с женщиной-водителем, в особенности если он неадекватный», — пишет издание.
Отмечается, что это может представлять опасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения.