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Posted 20 ноября 2023, 18:09

Published 20 ноября 2023, 18:09

Modified 20 ноября 2023, 18:11

Updated 20 ноября 2023, 18:11

Невский проспект останется без люксовых западных брендов

Невский проспект останется без люксовых западных брендов

20 ноября 2023, 18:09
Фото: 1MI.
По данным Nikoliers, на 2022 год у фешен-ритейлеров насчитывалось 44 магазина в этом районе Петербурга. Однако весной прошлого года Louis Vuitton, Dior, Сhanel, Brunello Cucinelli и Bvlgari приостановили работу своих магазинов после начала военного конфликта на Украине, пишет Коммерсант.

По данным издания, свои площади в этой локации уже освободили Rolex, Fendi, Salvatore Ferragamo, Breitling и Omega, аналогичные планы есть и у Louis Vuitton. Другие зарубежные фешен-операторы в премиальном сегменте также закроют свои магазины на главной улице Петербурга, что приведет к снижению ставок аренды, ожидают эксперты.

После начала СВО люксовые ритейлеры сначала заняли выжидательную позицию, но теперь стало понятно, что в среднесрочной перспективе предпосылок для стабилизации экономической ситуации нет, утверждает собеседник издания. Кроме того, продавцы товаров роскоши испытывают политическое давление в Европе и сложности с поставкой товаров, объясняет он.

Также отмечается, что часть потребителей предпочитают покупать предметы роскоши за пределами России, так как не уверены в их оригинальности.

Ожидается, что освобождающиеся площади на Невском проспекте займут российские fashion-операторы высокобюджетного сегмента, что сохранит за этой локацией премиальный статус.

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