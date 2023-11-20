Невский проспект останется без люксовых западных брендов

Posted 20 ноября 2023, 18:09
Published 20 ноября 2023, 18:09
Modified 20 ноября 2023, 18:11
Updated 20 ноября 2023, 18:11
По данным издания, свои площади в этой локации уже освободили Rolex, Fendi, Salvatore Ferragamo, Breitling и Omega, аналогичные планы есть и у Louis Vuitton. Другие зарубежные фешен-операторы в премиальном сегменте также закроют свои магазины на главной улице Петербурга, что приведет к снижению ставок аренды, ожидают эксперты.
После начала СВО люксовые ритейлеры сначала заняли выжидательную позицию, но теперь стало понятно, что в среднесрочной перспективе предпосылок для стабилизации экономической ситуации нет, утверждает собеседник издания. Кроме того, продавцы товаров роскоши испытывают политическое давление в Европе и сложности с поставкой товаров, объясняет он.
Также отмечается, что часть потребителей предпочитают покупать предметы роскоши за пределами России, так как не уверены в их оригинальности.
Ожидается, что освобождающиеся площади на Невском проспекте займут российские fashion-операторы высокобюджетного сегмента, что сохранит за этой локацией премиальный статус.