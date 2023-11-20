Невский проспект останется без люксовых западных брендов

По данным издания, свои площади в этой локации уже освободили Rolex, Fendi, Salvatore Ferragamo, Breitling и Omega, аналогичные планы есть и у Louis Vuitton. Другие зарубежные фешен-операторы в премиальном сегменте также закроют свои магазины на главной улице Петербурга, что приведет к снижению ставок аренды, ожидают эксперты.