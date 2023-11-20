Киркоров задолжал налоговой миллионы рублей

Posted 20 ноября 2023, 18:39
Published 20 ноября 2023, 18:39
Modified 20 ноября 2023, 18:41
Updated 20 ноября 2023, 18:41
При этом еще две недели назад долг был в два раза меньше. Не исключено, что это ошибка. В конце прошлого года певцу также насчитали лишка при подсчёте налога на квартиру в центре Москвы. По словам адвоката, тогда Киркорову приписали 4 млн лишних налогов.
Но даже если нынешняя сумма налоговых претензий верна, Киркоров сможет погасить долг всего лишь за 30-минутное выступление. По информации организатора концертов Табриза Шахиди, звезды такого уровня как Киркоров получают от 7 до 10 млн рублей за 45-минутное выступление.