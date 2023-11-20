Киркоров задолжал налоговой миллионы рублей

При этом еще две недели назад долг был в два раза меньше. Не исключено, что это ошибка. В конце прошлого года певцу также насчитали лишка при подсчёте налога на квартиру в центре Москвы. По словам адвоката, тогда Киркорову приписали 4 млн лишних налогов.