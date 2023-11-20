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Posted 20 ноября 2023, 18:39

Published 20 ноября 2023, 18:39

Modified 20 ноября 2023, 18:41

Updated 20 ноября 2023, 18:41

Киркоров задолжал налоговой миллионы рублей

Киркоров задолжал налоговой миллионы рублей

20 ноября 2023, 18:39
Фото: 1MI.
За Филиппом Киркоровым числится долг в 5 587 333 рублей с копейками, пишет Baza.

При этом еще две недели назад долг был в два раза меньше. Не исключено, что это ошибка. В конце прошлого года певцу также насчитали лишка при подсчёте налога на квартиру в центре Москвы. По словам адвоката, тогда Киркорову приписали 4 млн лишних налогов.

Но даже если нынешняя сумма налоговых претензий верна, Киркоров сможет погасить долг всего лишь за 30-минутное выступление. По информации организатора концертов Табриза Шахиди, звезды такого уровня как Киркоров получают от 7 до 10 млн рублей за 45-минутное выступление.

Стало известны размеры гонораров российских звезд за новогодние корпоративы
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