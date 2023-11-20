Депутат из Петербурга заявил о смерти правозащитницы Катерли

Posted 20 ноября 2023, 11:59
Published 20 ноября 2023, 11:59
Modified 20 ноября 2023, 12:10
Updated 20 ноября 2023, 12:10
«Нина Катерли ушла из жизни. Замечательная личность, писатель и защитник прав человека. Мы долгие годы поддерживали дружеские отношения», — написал Вишневский.
Он выразил соболезнования близким писательницы.
Добавим, что большую часть своей активной жизни Нина Катерли посвятила борьбе за права человека, что отразилось не только в ее творчестве, но и в образе ее собственной жизни.
Катерли родилась 30 июня 1934 года. В 1958-м она завершила обучение в Технологическом институте имени Ленсовета. После этого примерно 15 лет она работала инженером химиком-технологом.