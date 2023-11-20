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Posted 20 ноября 2023, 11:59

Published 20 ноября 2023, 11:59

Modified 20 ноября 2023, 12:10

Updated 20 ноября 2023, 12:10

Депутат из Петербурга заявил о смерти правозащитницы Катерли

Депутат из Петербурга заявил о смерти правозащитницы Катерли

20 ноября 2023, 11:59
Фото: 1MI.
На 90-м году жизни скончалась Нина Катерли, известная писательница, публицист и общественный деятель, сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

«Нина Катерли ушла из жизни. Замечательная личность, писатель и защитник прав человека. Мы долгие годы поддерживали дружеские отношения», — написал Вишневский.

Он выразил соболезнования близким писательницы.

Добавим, что большую часть своей активной жизни Нина Катерли посвятила борьбе за права человека, что отразилось не только в ее творчестве, но и в образе ее собственной жизни.

Катерли родилась 30 июня 1934 года. В 1958-м она завершила обучение в Технологическом институте имени Ленсовета. После этого примерно 15 лет она работала инженером химиком-технологом.


#Илья Протвинов#Происшествия#Петербург#Депутат
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