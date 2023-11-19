Жители Петербурга будут показывать паспорт при покупке энергетиков и зажигалок

Предложенный законопроект был представлен для рассмотрения в конце октября. Дело в том, что несмотря на существующий запрет на продажу энергетических напитков и зажигалок детям и подросткам в городе, у продавцов до сих пор отсутствует право проверять у покупателей документы, подтверждающие их возраст.