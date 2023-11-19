Жители Петербурга будут показывать паспорт при покупке энергетиков и зажигалок

Posted 19 ноября 2023, 08:43
Published 19 ноября 2023, 08:43
Modified 19 ноября 2023, 08:47
Updated 19 ноября 2023, 08:47
Законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний в Заксобрании региона.
Предложенный законопроект был представлен для рассмотрения в конце октября. Дело в том, что несмотря на существующий запрет на продажу энергетических напитков и зажигалок детям и подросткам в городе, у продавцов до сих пор отсутствует право проверять у покупателей документы, подтверждающие их возраст.
Стоит отметить, что продажа энергетиков детям запрещена с 2019 года, а зажигалок — с весны 2023 года.