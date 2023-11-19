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Posted 19 ноября 2023, 08:43

Published 19 ноября 2023, 08:43

Modified 19 ноября 2023, 08:47

Updated 19 ноября 2023, 08:47

Жители Петербурга будут показывать паспорт при покупке энергетиков и зажигалок

Жители Петербурга будут показывать паспорт при покупке энергетиков и зажигалок

19 ноября 2023, 08:43
Фото: 1MI.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил поддержку предложенному законопроекту, который предоставляет кассирам в магазинах право запрашивать у покупателей документы при покупке энергетических напитков и зажигалок, пишет «Фонтанка».

Законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний в Заксобрании региона.

Предложенный законопроект был представлен для рассмотрения в конце октября. Дело в том, что несмотря на существующий запрет на продажу энергетических напитков и зажигалок детям и подросткам в городе, у продавцов до сих пор отсутствует право проверять у покупателей документы, подтверждающие их возраст.

Стоит отметить, что продажа энергетиков детям запрещена с 2019 года, а зажигалок — с весны 2023 года.

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#Илья Протвинов
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