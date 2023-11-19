newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября 2023, 08:48

Published 19 ноября 2023, 08:48

Modified 19 ноября 2023, 08:56

Updated 19 ноября 2023, 08:56

Топ-10 фактов о Петербурге, о которых никто не знает

Топ-10 фактов о Петербурге, о которых никто не знает

19 ноября 2023, 08:48
Фото: 1MI.
Санкт-Петербург очень популярен среди туристов и хранит в себе большое количество секретов. Редакция составила 10 фактов о городе, о которых практически никто не знает.

  1. В Санкт-Петербурге находится метрополитен, имеющий самую значительную среднюю глубину станций. Станция Адмиралтейская считается самой глубокой, расположенной на глубине 86 метров под землей. Кроме того, метрополитен города считается одним из самых живописных в мире.

  2. Город удостоился ежегодной международной премии World Travel Awards 2020 в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление». Соперниками были Париж, Лондон, Рим, Венеция и Нью-Йорк.
  3. Сфинксы на набережной Невы перед Академией художеств являются самыми древними «жителями» города. Они датируются XIV веком до н. э. и были перевезены в Санкт-Петербург в 1832 году.

  4. За более чем 300-летнюю историю город несколько раз менял свое название: в период с 1703 по 1914 год — Санкт-Петербург; с 1914 по 1924 год — Петроград; с 1924 по 1991 год — Ленинград; с 1991 года — снова Санкт-Петербург.

  5. Самым старым зданием в городе является деревянный домик Петра I на Петровской набережной. Этот дом был построен за один месяц в 1703 году при основании города.

  6. За свою историю город более 300 раз подвергался наводнениям. Три из них были катастрофическими: в сентябре 1777 года, в ноябре 1824 года и в сентябре 1924 года.

  7. Многие улицы города расположены на месте бывших рек и каналов, которые были засыпаны.

  8. Здесь также находится история Чижика-Пыжика. Памятник установлен возле дома №6 на набережной реки Фонтанки, который до 1918 года служил Императорскому училищу правоведения. Студенты этого училища носили зеленые мундиры с желтыми петлицами и обшлагами, их шутливо называли чижиками-пыжиками. Миниатюрный памятник был установлен в их честь.

  9. Санкт-Петербург занимает 5-е место среди самых шумных городов мира по оценке Всемирной организации здравоохранения. Лидерами рейтинга стали Нью-Йорк, Токио и Нагасаки.

  10. Исаакиевский собор является самым крупным собором в России и четвертым по величине в мире.

#Илья Протвинов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика