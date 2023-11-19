Терапевт пояснила, откуда появляется чувство кома в горле

Однако, по словам медика часто у людей ком в горле возникает при проблемах со щитовидной железой, особенно когда она увеличена или есть узел. Чернышова также пояснила, что ком в горле может быть вызван рефлюксной болезнью, когда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки выбрасывается в пищевод.