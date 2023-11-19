Терапевт пояснила, откуда появляется чувство кома в горле

Posted 19 ноября 2023, 08:15
Published 19 ноября 2023, 08:15
Modified 19 ноября 2023, 08:18
Updated 19 ноября 2023, 08:18
По ее утверждению, данное ощущение может быть предвестником заболевания щитовидной железы или рефлюксной болезни. Кроме того, проблема может иметь психическую природу и связана с неврозом.
Однако, по словам медика часто у людей ком в горле возникает при проблемах со щитовидной железой, особенно когда она увеличена или есть узел. Чернышова также пояснила, что ком в горле может быть вызван рефлюксной болезнью, когда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки выбрасывается в пищевод.
Если проведенные обследования не выявляют указанных проблем, то причина ощущения кома в горле может заключаться в некоторых нервных состояниях. Врач отметила, что в таких случаях пациентам могут быть назначены специальные препараты и психотерапия. .