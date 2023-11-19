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Posted 19 ноября 2023, 08:15

Published 19 ноября 2023, 08:15

Modified 19 ноября 2023, 08:18

Updated 19 ноября 2023, 08:18

Терапевт пояснила, откуда появляется чувство кома в горле

Терапевт пояснила, откуда появляется чувство кома в горле

19 ноября 2023, 08:15
Фото: 1MI.
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о возможных причинах появления симптома, подобного ощущению кома в горле, сообщает «Москва 24».

По ее утверждению, данное ощущение может быть предвестником заболевания щитовидной железы или рефлюксной болезни. Кроме того, проблема может иметь психическую природу и связана с неврозом.

Однако, по словам медика часто у людей ком в горле возникает при проблемах со щитовидной железой, особенно когда она увеличена или есть узел. Чернышова также пояснила, что ком в горле может быть вызван рефлюксной болезнью, когда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки выбрасывается в пищевод.

Если проведенные обследования не выявляют указанных проблем, то причина ощущения кома в горле может заключаться в некоторых нервных состояниях. Врач отметила, что в таких случаях пациентам могут быть назначены специальные препараты и психотерапия. .

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#Илья Протвинов#Общество
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