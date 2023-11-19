Скончался актер из Петербурга, игравший в «Улицах разбитых фонарей»

По данным СМИ, Кошелевич получил актерское образование в период с 1967 по 1969 годы в Минске. В 1973 году он успешно завершил обучение в Высшем театральном училище имени Щепкина в Москве. После этого он играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку в течение 16 лет.