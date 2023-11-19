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Posted 19 ноября 2023, 08:24

Published 19 ноября 2023, 08:24

Modified 19 ноября 2023, 08:29

Updated 19 ноября 2023, 08:29

Скончался актер из Петербурга, игравший в «Улицах разбитых фонарей»

Скончался актер из Петербурга, игравший в «Улицах разбитых фонарей»

19 ноября 2023, 08:24
Фото: 1MI.
Скончался актер Александринского театра Иосиф Иосифович Кошелевич, как сообщила пресс-служба театра.

Согласно официальному заявлению, он ушел из жизни 17 ноября 2023 года, отдав почти 35 лет своей творческой биографии служению Александринской сцене.

Информация о церемонии прощания будет предоставлена дополнительно.

По данным СМИ, Кошелевич получил актерское образование в период с 1967 по 1969 годы в Минске. В 1973 году он успешно завершил обучение в Высшем театральном училище имени Щепкина в Москве. После этого он играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку в течение 16 лет.

О причинах смерти информации на данный момент нет. Добавим, что за свою карьеру он успел сняться в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».

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