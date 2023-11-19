«Шок к Новому году»: сколько стоит черная игра в Санкт-Петербурге

На сегодняшний день выделяют три основных вида черной икры, определенных по видам рыб-производителей: белужью, осетровую и севрюжью. Считается, что самой крупной и ценной является белужья икра. Ее ценность не только в изысканном вкусе, но и в содержании полезных микроэлементов. Кроме того, черная икра осетровых является более дорогой, поскольку осетровые — редкий вид рыб, встречающийся в природе гораздо реже, чем лососевые, и их добыча представляет собой сложный процесс.