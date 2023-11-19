«Шок к Новому году»: сколько стоит черная игра в Санкт-Петербурге

Posted 19 ноября 2023, 08:34
Published 19 ноября 2023, 08:34
Modified 19 ноября 2023, 08:42
Updated 19 ноября 2023, 08:42
На сегодняшний день выделяют три основных вида черной икры, определенных по видам рыб-производителей: белужью, осетровую и севрюжью. Считается, что самой крупной и ценной является белужья икра. Ее ценность не только в изысканном вкусе, но и в содержании полезных микроэлементов. Кроме того, черная икра осетровых является более дорогой, поскольку осетровые — редкий вид рыб, встречающийся в природе гораздо реже, чем лососевые, и их добыча представляет собой сложный процесс.
В Санкт-Петербурге один килограмм осетровой икры можно приобрести за 42 тысячи рублей.
«Тает во рту, имеет нежную маслянистую текстуру и яркий вкус за счёт забойного способа получения икры. Тот самый традиционный вкус икры, который многие помнят из детства», — пишет продавец.
А баночка в 100 граммов этой же икры обойдется в 5,5 тысячи рублей.
За 12 тысяч рублей можно приобрести подарочный набор, в котором будут икра черная, икра красная в стекле, краб в собственном соку.
За 7,8 тысячи рублей продают набор из четырех видов икры — кета, горбуша, нерка и осетр.