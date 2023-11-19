Петербуржцы попросили Путина спасти их дома от сноса

Posted 19 ноября 2023, 13:38
Published 19 ноября 2023, 13:38
Modified 19 ноября 2023, 13:43
Updated 19 ноября 2023, 13:43
Они выразили беспокойство по поводу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, опасаясь, что их дома могут быть уничтожены.
В обращении граждан отмечается, что проект строительства ВСМ предусматривает снос их домов, с последующим переселением в пределах Санкт-Петербурга, возможно, на окраину города, где отсутствует удобное общественное транспортное сообщение.
Жители подчеркивают, что не противятся строительству магистрали и понимают его стратегическую значимость, но просят сохранить их дома.