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Posted 19 ноября 2023, 13:38

Published 19 ноября 2023, 13:38

Modified 19 ноября 2023, 13:43

Updated 19 ноября 2023, 13:43

Петербуржцы попросили Путина спасти их дома от сноса

Петербуржцы попросили Путина спасти их дома от сноса

19 ноября 2023, 13:38
Фото: Midjourney.
Жители исторического квартала Фарфоровского поста в Санкт-Петербурге обратились с просьбой к президенту России Владимиру Путину о сохранении своих домов от возможного сноса, сообщает «Коммерсант».

Они выразили беспокойство по поводу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, опасаясь, что их дома могут быть уничтожены.

В обращении граждан отмечается, что проект строительства ВСМ предусматривает снос их домов, с последующим переселением в пределах Санкт-Петербурга, возможно, на окраину города, где отсутствует удобное общественное транспортное сообщение.

Жители подчеркивают, что не противятся строительству магистрали и понимают его стратегическую значимость, но просят сохранить их дома.

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