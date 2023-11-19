Никто не пройдет: Финляндия установит заграждения на границе с Россией

Posted 19 ноября 2023, 19:12
Published 19 ноября 2023, 19:12
Modified 19 ноября 2023, 19:17
Updated 19 ноября 2023, 19:17
В Финляндии закрыли несколько автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Три из них расположены вблизи Ленинградской области, а четвертый, «Ниирала», на карельском участке границы.
Согласно заявлению финских пограничников, эти переходы закрыты для пересечения границы с 18 ноября. Говорится, что на границе установятся заграждения.
Решение о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией было принято в связи с большим потоком нелегальных мигрантов, в том числе из Северной Африки. Эти меры будут действовать до 18 февраля, однако финские власти не исключают возможности раннего открытия границы в случае стабилизации обстановки.