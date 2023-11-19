Никто не пройдет: Финляндия установит заграждения на границе с Россией

Решение о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией было принято в связи с большим потоком нелегальных мигрантов, в том числе из Северной Африки. Эти меры будут действовать до 18 февраля, однако финские власти не исключают возможности раннего открытия границы в случае стабилизации обстановки.