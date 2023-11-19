newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября 2023, 19:12

Published 19 ноября 2023, 19:12

Modified 19 ноября 2023, 19:17

Updated 19 ноября 2023, 19:17

Финляндия установит заграждения на границе с Россией

Никто не пройдет: Финляндия установит заграждения на границе с Россией

19 ноября 2023, 19:12
Фото: 1MI.

Финляндия установит заграждения на границе с Россией

Власти Финляндии приняли решение закрыть несколько КПП на границе с Россией и установке заграждений, пишет «Московский Комсомолец».

В Финляндии закрыли несколько автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Три из них расположены вблизи Ленинградской области, а четвертый, «Ниирала», на карельском участке границы.

Согласно заявлению финских пограничников, эти переходы закрыты для пересечения границы с 18 ноября. Говорится, что на границе установятся заграждения.

Решение о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией было принято в связи с большим потоком нелегальных мигрантов, в том числе из Северной Африки. Эти меры будут действовать до 18 февраля, однако финские власти не исключают возможности раннего открытия границы в случае стабилизации обстановки.

Читайте также:
Финляндия закрывает границу с Россией, кто следующийРоссияне в Финляндии провели митинг протеста против закрытия границы
#Илья Протвинов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика