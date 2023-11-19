Финляндия закрывает границу с Россией, кто следующий

Издание написало о женщине, проживающей в Финляндии с середины 2000-х годов, по словам которой, проблема заключается не только в том, что запрещен въезд, но и в том, что добраться теперь практически невозможно. Ранее из Петербурга в Хельсинки можно было доехать всего за несколько часов — были регулярные маршрутки, а владельцам автомобилей с финскими номерами разрешалось пересекать границу. Теперь все эти возможности утрачены, и семьи оказываются разделенными.