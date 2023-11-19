Финляндия закрывает границу с Россией, кто следующий

Posted 19 ноября 2023, 18:41
Published 19 ноября 2023, 18:41
Modified 19 ноября 2023, 19:09
Updated 19 ноября 2023, 19:09
Граничные пункты в Финляндию, самые близкие к Санкт-Петербургу, закрываются, что касается как финнов, так и россиян, в том числе водителей и велосипедистов. Компании, оказывающие автобусные услуги, вынуждены менять билеты. Все подробности на текущий момент собраны в материале Newia.
Правительство Финляндии 16 ноября приняло решение закрыть популярные пункты пропуска на границе с Россией. С 00:00 18 ноября закрыли «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра», а это касается всех, включая граждан Финляндии. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 18 февраля 2024 года, возможно, и дольше.
Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила: «В случае необходимости правительство готово предпринять еще более решительные меры.»
Финские пограничники утверждают, что решение не затронет выезд из Финляндии, но добавляют важный нюанс: «Каждый имеет право покинуть страну через открытые пограничные переходы».
Ограничения Финляндии и России связаны с наплывом беженцев из Ближнего Востока и Африки, который в последние дни вынудил пограничные пункты в Суоми принимать внеплановые меры.
По информации «Газеты.ру», МИД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией на случай, если сокращение количества работающих КПП не поможет снизить наплыв мигрантов.
Пока же принятые меры действуют до 18 февраля 2024 года.
«РБК» сообщил, что в Финляндии состоялись митинги против решения о закрытии границы с Россией. Участники акции, выражая свое недовольство, отмечают, что из-за закрытия пограничных пунктов на юго-востоке страны, в частности, на трассе из города Лаппеэнранта в Петербург, маршрут увеличился с 200 км до 1,5 тыс. км. В рамках протеста приняли участие приблизительно 200–300 человек.
Организатор акции подчеркнула, что основным требованием участников является открытие хотя бы одного пункта пропуска на границе на юго-востоке страны. Она отметила, что без доступных КПП на севере добраться становится сложным, а без автомобиля — практически невозможным.
«Мы не можем встретиться с нашими родственниками, проживающими в России», — подчеркнула организатор. Один из участников митинга, у которого в Санкт-Петербурге проживают 80-летний отец и дети, высказал мнение, что для пресечения нелегальной миграции было бы разумнее ограничить движение через КПП, а не полностью закрывать пункты пропуска на юго-востоке Финляндии.
После закрытия почти всех наземных переходов между Россией и Финляндией о возможности похожих мер заявили в Норвегии и Эстонии. «Московский комсомолец» пишет, что такое охлаждение отношений оказалось беспрецедентным даже по сравнению с временами холодной войны.
Издание написало о женщине, проживающей в Финляндии с середины 2000-х годов, по словам которой, проблема заключается не только в том, что запрещен въезд, но и в том, что добраться теперь практически невозможно. Ранее из Петербурга в Хельсинки можно было доехать всего за несколько часов — были регулярные маршрутки, а владельцам автомобилей с финскими номерами разрешалось пересекать границу. Теперь все эти возможности утрачены, и семьи оказываются разделенными.
Она рассказывает, что многие ее знакомые сталкиваются с этой проблемой, оценивая число пострадавших в тысячах.
«У меня одной более десятка русских подруг, у некоторых браки существуют более 30 лет», — отмечает она.
Издание пишет, что ее мама осталась в Петербурге, и сначала пандемия, а теперь и закрытие границ создают сложности в поддержании связи. Она выражает беспокойство относительно огромных расходов и длительных перелетов через Стамбул или Ереван с пересадками в Европе, который стал единственным вариантом, но их мамы из-за возраста и состояния здоровья не могут себе позволить.