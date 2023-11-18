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Posted 18 ноября 2023, 08:40

Published 18 ноября 2023, 08:40

Modified 18 ноября 2023, 08:51

Updated 18 ноября 2023, 08:51

Путин в Санкт-Петербурге высказался о представителях ЛГБТ

Путин рассказал, на что имеют право представители ЛГБТ

18 ноября 2023, 08:40
Фото: 1MI.

Путин в Санкт-Петербурге высказался о представителях ЛГБТ

Президент России Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ имеют право на участие и победу в конкурсах, так как они также являются неотъемлемой частью общества, пишут «Известия».

Он отметил, что в различных западных конкурсах видно, что для победы необходимо представить, написать или показать что-то из жизни сексуальных меньшинств или трансгендеров.

Президент пошутил, сказав, что «плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы». По его словам, равноправие должно быть во всем, включая культурные конкурсы.

Эта информация прозвучала на Форуме объединенных культур, который проводят в Санкт-Петербурге.

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#Илья Протвинов#Общество
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