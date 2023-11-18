Путин рассказал, на что имеют право представители ЛГБТ

Posted 18 ноября 2023, 08:40
Published 18 ноября 2023, 08:40
Modified 18 ноября 2023, 08:51
Updated 18 ноября 2023, 08:51
Он отметил, что в различных западных конкурсах видно, что для победы необходимо представить, написать или показать что-то из жизни сексуальных меньшинств или трансгендеров.
Президент пошутил, сказав, что «плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы». По его словам, равноправие должно быть во всем, включая культурные конкурсы.
Эта информация прозвучала на Форуме объединенных культур, который проводят в Санкт-Петербурге.
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