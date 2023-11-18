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Posted 18 ноября 2023, 08:55

Published 18 ноября 2023, 08:55

Modified 18 ноября 2023, 09:01

Updated 18 ноября 2023, 09:01

Температура в Санкт-Петербурге опустилась до минимальных отметок

Очень холодно: в Санкт-Петербурге сложилась рекордно низкая температура

18 ноября 2023, 08:55
Фото: Midjourney.

Температура в Санкт-Петербурге опустилась до минимальных отметок

В Санкт-Петербурге оказалась рекордно низкая для этой осени температура воздуха, сообщил синоптик Михаил Леус в Telegram.

По его словам, была обновлена рекордно низкая температура воздуха в Северной столице с начала осени.

«Утром на городской метеостанции Санкт-Петербурга термометры опустились до -5,4°, что на градус ниже, чем в предыдущий день», — уточнил эксперт.

Он добавил, что в Ленинградской области самый холодный участок был в Лесогорском, где температура снизилась до -12,0°.

Согласно прогнозам, в субботу, 18 ноября, температура будет в среднем составлять минус два градуса. Ожидается облачная погода и без осадков. Такие же условия сохранятся в воскресенье и понедельник, а со вторника начнется снегопад.

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#Илья Протвинов#Общество
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