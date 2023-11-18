Очень холодно: в Санкт-Петербурге сложилась рекордно низкая температура

Posted 18 ноября 2023, 08:55
Published 18 ноября 2023, 08:55
Modified 18 ноября 2023, 09:01
Updated 18 ноября 2023, 09:01
По его словам, была обновлена рекордно низкая температура воздуха в Северной столице с начала осени.
«Утром на городской метеостанции Санкт-Петербурга термометры опустились до -5,4°, что на градус ниже, чем в предыдущий день», — уточнил эксперт.
Он добавил, что в Ленинградской области самый холодный участок был в Лесогорском, где температура снизилась до -12,0°.
Согласно прогнозам, в субботу, 18 ноября, температура будет в среднем составлять минус два градуса. Ожидается облачная погода и без осадков. Такие же условия сохранятся в воскресенье и понедельник, а со вторника начнется снегопад.