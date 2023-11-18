Масочный режим снова начинают вводить в Санкт-Петербурге

Posted 18 ноября 2023, 08:23
Published 18 ноября 2023, 08:23
Modified 18 ноября 2023, 08:33
Updated 18 ноября 2023, 08:33
В Санкт-Петербурге введен обязательный режим ношения масок среди персонала и посетителей медицинских учреждений. Это необходимо для профилактики и предотвращения распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса.
По информации ТАСС, в городе организовали более 1,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19. На текущий момент более 1,3 тысяч граждан находятся на лечении в стационарах, включая 56 пациентов в реанимации, из которых 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Свыше 3,8 тысяч горожан проходят амбулаторное лечение от COVID-19.