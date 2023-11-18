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Posted 18 ноября 2023, 08:23

Published 18 ноября 2023, 08:23

Modified 18 ноября 2023, 08:33

Updated 18 ноября 2023, 08:33

В больницах в Санкт-Петербурге ввели масочный режим

Масочный режим снова начинают вводить в Санкт-Петербурге

18 ноября 2023, 08:23
Фото: 1MI.

В больницах в Санкт-Петербурге ввели масочный режим

В Санкт-Петербурге в медицинских организациях ввели масочный режим из-за коронавируса и гриппа, сообщили в комитете по здравоохранению города.

В Санкт-Петербурге введен обязательный режим ношения масок среди персонала и посетителей медицинских учреждений. Это необходимо для профилактики и предотвращения распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса.

По информации ТАСС, в городе организовали более 1,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19. На текущий момент более 1,3 тысяч граждан находятся на лечении в стационарах, включая 56 пациентов в реанимации, из которых 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Свыше 3,8 тысяч горожан проходят амбулаторное лечение от COVID-19.

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#Илья Протвинов#Общество
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