Масочный режим снова начинают вводить в Санкт-Петербурге

По информации ТАСС, в городе организовали более 1,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19. На текущий момент более 1,3 тысяч граждан находятся на лечении в стационарах, включая 56 пациентов в реанимации, из которых 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.