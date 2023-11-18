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Posted 18 ноября 2023, 16:52

Published 18 ноября 2023, 16:52

Modified 18 ноября 2023, 17:01

Updated 18 ноября 2023, 17:01

Глава Чечни Кадыров заявил о захваченных в плен бойцах ВСУ

«Их используют, как пушечное мясо»: глава Чечни рассказал о бойцах ВСУ

18 ноября 2023, 16:52
Фото: 1MI.

Глава Чечни Кадыров заявил о захваченных в плен бойцах ВСУ

Бойцам отряда «Басая» из спецназа «АХМАТ» удалось взять в плен троих бойцов ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он рассказал о трех бойцах ВСУ, которые спаслись от «дружеского» огня со стороны украинских военных и оказались в плену. Бойцы отряда «Басая» спецназа «АХМАТ» захватили важный опорный пункт противника.

«В результате украинские военные начали атаковать своих. Оценив сложившуюся ситуацию, представители ВСУ приняли стратегически правильное решение и сдались в плен. Наши бойцы оперативно эвакуировали их из-под обстрела, спасая им жизнь», — заявил Кадыров.

Он добавил, что этот случай — всего лишь один из многих подобных. По его словам, натовская машина смерти, используя Зеленского, безжалостно ставит простых украинцев на линию фронта, используя их как «пушечное мясо».

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#Илья Протвинов#Общество
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