«Их используют, как пушечное мясо»: глава Чечни рассказал о бойцах ВСУ

Posted 18 ноября 2023, 16:52
Published 18 ноября 2023, 16:52
Modified 18 ноября 2023, 17:01
Updated 18 ноября 2023, 17:01
Он рассказал о трех бойцах ВСУ, которые спаслись от «дружеского» огня со стороны украинских военных и оказались в плену. Бойцы отряда «Басая» спецназа «АХМАТ» захватили важный опорный пункт противника.
«В результате украинские военные начали атаковать своих. Оценив сложившуюся ситуацию, представители ВСУ приняли стратегически правильное решение и сдались в плен. Наши бойцы оперативно эвакуировали их из-под обстрела, спасая им жизнь», — заявил Кадыров.
Он добавил, что этот случай — всего лишь один из многих подобных. По его словам, натовская машина смерти, используя Зеленского, безжалостно ставит простых украинцев на линию фронта, используя их как «пушечное мясо».