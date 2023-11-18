Чем известен сын главы Чечни Адам Кадыров

Posted 18 ноября 2023, 14:04
Published 18 ноября 2023, 14:04
Modified 18 ноября 2023, 14:20
Updated 18 ноября 2023, 14:20
Все началось 19 мая 2023 года, когда в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором неизвестный человек держит горящий Коран, а на заднем плане видна Волгоградская соборная мечеть. Видеоролик быстро стал вирусным в социальных сетях.
На следующий день СКР сообщил о задержании Никиты Журавеля, который заявил, что сожжение Корана он провел по указанию украинских спецслужб за вознаграждение.
После этого дело передали в управление СК России по Чеченской Республике.
А 22 мая 2023 года Центральный районный суд Волгограда заключил Журавеля под стражу. Перед судом 19-летний парень признал свою вину и извинился перед мусульманами.
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил инцидент, назвав его провокацией украинских спецслужб, выразив возмущение в мусульманском обществе.
После этого, 16 августа, Журавель заявил, что его избил сын главы Чечни Адам Кадыров в следственном изоляторе.
Примерно через месяц глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля. Глава республики выразил поддержку действиям сына.
После этого Адам Кадыров стал Героем Чечни, также ему вручили большое количество наград, в том числе в других регионах.