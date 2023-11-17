В ходе ограбления в Москве курьерам удалось сохранить 7 миллионов рублей

Posted 17 ноября 2023, 19:35
Published 17 ноября 2023, 19:35
Modified 17 ноября 2023, 19:38
Updated 17 ноября 2023, 19:38
«В ходе вооруженного нападения злоумышленники не смогли забрать у курьеров всю имеющуюся у них сумму денег. Из-за того, что порвалась сумка, выпали около 7 млн рублей, которые удалось сохранить», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что преступникам удалось похитить около 300 млн рублей. При этом в ходе нападения пострадал один из курьеров, так как грабители стреляли из травматического пистолета в их сторону.
В полиции сообщили, что речь о незначительных ранениях и пострадавший в госпитализации не нуждается.
Вечером в пятницу в Москве на улице Пресненский вал неизвестные обстреляли двух мужчин, забрали у них сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Mercedes.