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Posted 17 ноября 2023, 19:35

Published 17 ноября 2023, 19:35

Modified 17 ноября 2023, 19:38

Updated 17 ноября 2023, 19:38

В ходе ограбления в Москве курьерам удалось сохранить 7 миллионов рублей

В ходе ограбления в Москве курьерам удалось сохранить 7 миллионов рублей

17 ноября 2023, 19:35
Фото: Midjourney.
Около 7 млн рублей удалось сохранить подвергшимся вооруженному нападению курьерам у банка в центре Москвы. Это случилось благодаря тому, что порвалась сумка, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«В ходе вооруженного нападения злоумышленники не смогли забрать у курьеров всю имеющуюся у них сумму денег. Из-за того, что порвалась сумка, выпали около 7 млн рублей, которые удалось сохранить», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что преступникам удалось похитить около 300 млн рублей. При этом в ходе нападения пострадал один из курьеров, так как грабители стреляли из травматического пистолета в их сторону.

В полиции сообщили, что речь о незначительных ранениях и пострадавший в госпитализации не нуждается.

Вечером в пятницу в Москве на улице Пресненский вал неизвестные обстреляли двух мужчин, забрали у них сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Mercedes.

Дерзкое ограбление со стрельбой в центре Москвы: Похищено 300 миллионов
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#Происшествия
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